Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 18 – 24 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 18 – 24 iulie 2026

Între 18 și 19 iulie dimineața, deși nativii vor dori să păstreze armonia în relațiile cu familia din care provin, aceștia se vor confrunta cu situații, mărunte ca importanță, care le vor pune strategia la încercare, dar cărora vor trebui să le acorde atenție.

Soarele va face conjuncție cu steaua fixă Procyon, care indică o atitudine curajoasă, faimă, bogăție, noroc și avansări bruște, dar indică și riscul unei căderi rapide dintr-o poziție înaltă. Contextul va influența mecanismele financiare curente (taxe și impozite), salarizarea și câștigurile care vor crea condițiile unor abordări exagerate sau forțarea notei într-o situație delicată pentru ei.

Între 19 iulie, după ora 7:57′, și 21 iulie după-amiaza, atitudinea Gemenilor față de prieteni va oscila între îngăduință și nevoia de a reacționa sau de a-i atenționa pe aceia; probabil că vor recurge la artificii: schimbarea tonului, o glumă cu subînțeles, o replică tăioasă. Între 21 iulie, după ora 16:35′, și zorii zilei de 24 iulie, sănătatea va fi marcată de multiplele cvadraturi care se pot concretiza prin abordări furtunoase; unele dintre aceste ipostaze pot fi legate de un conflict la locul de muncă.

Pe 22 iulie, Soarele va intra în zodia Leului și, până pe 23 august, va tranzita sectorul învățăturii, al comunicării și al deplasărilor și alături de Jupiter le va insufla nativilor, până pe 30 iulie, energie, motivație și dorința de a izbândi într-un concurs (test, evaluare, probă, vizionare).

Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Rigel, în casa I personalității, și le va imprima o atitudine de frondă, curajoasă, încăpățânată din dorința de a convinge pe oricine de orice; energia și implicarea lor în activități temerare vor stârni admirația celor din jur. Din 24 iulie, după ora 4:07′, situații care înrăutățesc o dispută mai veche între rivali, dușmani, competitori, persoane cu care se află în conflict de interese.

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