Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 18 – 24 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 18 – 24 octombrie 2025

Între 18 și 19 octombrie dimineața, activitățile profesionale se pot desfășura în ritm normal, dar universul interior va funcționa mai intens, bruind sau abătând gândurile nativilor de la treburile curente spre un domeniu al visurilor, al visărilor, al proiecțiilor imaginare, al amintirilor sau al planurilor secrete.

Contextul va funcționa crescendo până la sfârșitul săptămânii și chiar după aceea. În acest carusel de gânduri și reflecții interioare, banii vor reveni frecvent ca o temă majoră sau, invers, banii vor fi cei care vor crea motive de introspecție, de analiză și de revizuire a planurilor de viață. Între 19 octombrie, după ora 7:02′, și 21 octombrie după-amiaza, relațiile parteneriale vor beneficia de protecția planetei Venus.

Luna Nouă în Balanță, din 21 octombrie, va trasa o direcție ce trebuie înțeleasă de către nativi, în plan relațional, ca un îndemn la diplomație, răbdare și spirit de cooperare în săptămânile următoare. Între 21 octombrie, după ora 18:42′, și 24 octombrie dimineața, acumulare de cinci planete în semnul Scorpionului, în sectorul banilor și al bunurilor materiale, al căror statut trebuie lămurit prin acordul sau puterea de decizie a unei persoane sau a unei instituții.

Pe 21 octombrie, Soarele va intra în această zodie și, până pe 22 noiembrie, va fi un factor de progres, care poate conduce la finalizarea unei teme mai vechi. În ciuda prezenței Soarelui, Mercur, Marte și Luna Neagră se vor „alia” și vor lucra în defavoarea unui nativ care ar putea fi păcălit, indus în eroare sau împins să ia decizii riscante (incorecte?).

Din 24 octombrie, după ora 7:19′, Berbecii vor fi nevoiți să contacteze una sau mai multe instituții din țară sau din străinătate pentru a rezolva o chestiune personală legată de o călătorie (excursie), de o mutare, de șederea temporară în altă localitate din varii motive (muncă, studii, examene, specializare).

