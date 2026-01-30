Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Între 31 ianuarie și începutul zilei de 1 februarie, concentrare pe o problemă domestică sau familială care nu va fi ușor de gestionat, nu pentru că ea ar ridica probleme speciale, ci pentru că cei cu care nativii vor intra în dialog vor fi refractari la una sau chiar la toate soluțiile propuse, din ambiție sau din reacțiile neadecvate în fața unei chestiuni delicate care ar avea nevoie de o abordare mai suplă, și nu de una radicală în care principalul argument să fie autoritatea vârstei sau a ierarhiei familiale.

Între 1 februarie, după ora 2:09′, și 3 februarie, dimineața devreme, sectorul relațiilor afective va evolua sub influența Lunii Pline în Leu, de la începutul zilei de 2 februarie, ceea ce va da acestui lăcaș zodiacal vocația de a trezi la viață niște sentimente și atitudini minimalizate de către nativii implicați în tot felul de activități care le-au abătut atenția pe viața profesională sau socială.

Luna, plasată în casa a V-a, va face cinci opoziții cu planetele din Vărsător, influențând evoluția relațiilor de prietenie care, în funcție de natura lor, mai mult sau mai puțin armonică, va genera situații inedite.

Între 3 februarie, după ora 5:21′, și dimineața zilei de 5 februarie, sănătatea va evolua în nota obișnuită.

Între 5 februarie, după ora 11:33′, și 6 februarie, relațiile parteneriale vor evolua într-o manieră nouă, la care va contribui, ca element de noutate, influența planetei Neptun, intrată pe 26 ianuarie 2026 în zodia Berbecului și care, până pe 23 martie 2039, va introduce accente speciale în plan personal pe care nici un nativ nu le-a mai trăit, pentru că Neptun a tranzitat ultima dată zodia Berbecului între 14 aprilie 1861 și 7 aprilie 1875. Pe 5 februarie, Uranus va reveni la mișcarea directă prin casa banilor și, până pe 26 aprilie, când planeta va intra în zodia Gemenilor, va mai putea produce schimbări în regimul financiar, fiscal sau salarial.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.