Horoscop săptămânal Berbec – 7 – 13 martie 2026

Între 7 și 9 martie după-amiaza, neliniște dublată de o anume nemulțumire privitoare la felul în care evoluează un plan personal de a obține un sprijin financiar, un ajutor material, recuperarea unor bani sau bunuri ori intrarea pe un făgaș profitabil (servicii și susțineri) din partea unor persoane particulare sau a unor instituții.

Între 9 martie, după ora 17:37′, și 12 martie dimineața, Berbecii se vor afla, nu o dată, în medii socioprofesionale în care se vor aborda teme legate de mecanismele economice, politice, profesionale, sociale, ideologice sau filozofice cu care nativii nu vor rezona în totalitate, motiv pentru care nu vor ezita să intre în dispute. Interesant este că, având-o pe Venus de partea lor, Berbecii vor fi convingători, nu doar vehemenți, și vor reuși să-și apere punctul de vedere sau să zdruncine serios premisele celorlalți.

Între 12 martie, după ora 6:07′, și 13 martie, mecanism astral care îi va pune în dificultate când vor trebui să pună în aplicare niște măsuri cu care nu sunt de acord și care ar presupune să-și calce pe suflet sau pe conștiință; alegeri dificile și nici o portiță de derobare diplomatică de respectivele misiuni.

În ziua de 12 martie, Jupiter va reveni la mersul direct și până pe 30 iunie, când va părăsi acest semn zodiacal, pentru următorii doisprezece ani, va permite restabilirea unei armonii și liniști în familie (se va face dreptate, se vor produce împăcări, se va cere iertare de către una sau ambele părți).

Săptămâna va fi marcată de postura de „soldați sau de atleți ai dreptății” pe care unii Berbeci și-o vor asuma animați de un entuziasm romantic, dar după 20 martie, când în casa I a personalității se vor afla șase planete, romantismul inițial se va transforma în ambiția de a demonstra că se pot lupta cu munții, iar încrederea în propriile puteri și curajul de a-și asuma misiuni dificile vor atinge cote amețitoare.

