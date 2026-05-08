Horoscop săptămânal Berbec, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Berbec – 9 – 15 mai 2026

Între 9 și 10 mai, seara, evenimente cu aer de surpriză provocate sau organizate de un apropiat de-al nativilor. Între 10 mai, după ora 20:40′, și zorii zilei de 13 mai, univers interior conectat la trecut; nativii vor dori să risipească niște îndoieli ori să afle mai multe detalii despre o întâmplare din viața lor, despre o persoană pe care au cunoscut-o și care le-a lăsat multe necunoscute.

Moment în care amintirile se vor amesteca cu analiza lucidă a trecutului. Mulți nativi vor dori să se odihnească sau să doarmă mai mult ca de obicei dacă, în ultima vreme, nu au fost într-o formă bună fizică ori au depus o muncă obositoare.

Între 13 mai, după ora 03:04′, și dimineața zilei de 15 mai, Berbecii vor avea șansa să se bucure de beneficiul celor cinci planete în tranzit prin semnul lor zodiacal ceea ce le va da energie, mobilizare rapidă, combativitate, hărnicie și determinare. Din 15 mai, după ora 05:31′, preocupări legate de regimul banilor sau al veniturilor stabile (salariu, pensie, drepturi de autor, redevențe, alocații). Berbecii vor da dovadă de spirit practic grație planetei Mercur, în tranzit prin casa banilor obținuți prin efort personal.

Venus va simplifica lucrurile și va da o turnură plăcută, fericită, utilă sau norocoasă dialogurilor, comunicării la toate nivelele de reprezentare sau al relațiilor cu persoanele întâlnite ocazional, al învățăturii și deplasărilor. Marte și Kiron, în casa I a personalității, le vor sugera nativilor să fie atenți la semnele cu valoare de avertisment referitoare la oameni și situațiile neobișnuite și să rămână prudenți în fața unor întâmplări cu aer de aventură.

Dubla cuadratură Marte/Jupiter cu Kiron, ultima pe direcția Berbec/Rac, până în 2073, va lăsa un marcaj, pentru mulți dintre Berbecii născuți, până în acest moment, cu privire la aspectele neștiute ale unor suferințe organice sau ale unor repere din trecutul familiei lor.

