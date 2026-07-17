Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 18 – 24 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 18 – 24 iulie 2026

Între 18 și 19 iulie, dimineața, șanse pentru rezolvarea unei chestiuni care ține de pregătirea profesională sau de învățare; șansa de a face deplasări pentru lărgirea orizontului de cunoaștere în afara țării (cursuri, conferințe, ateliere, școli de vară).

Soarele va face conjuncție cu steaua fixă Procyon, postură astrală care indică o atitudine curajoasă, faimă, bogăție, noroc și avansări bruște dar indică și riscul unei căderi rapide dintr-o poziție înaltă. Plasat în casa relațiilor parteneriale el le va pune pe acestea în situația de a fi gestionate de către nativi autoritar și „în forță” ba, chiar, uneori, cu încăpățânare.

Între 19 iulie, după ora 07:57′, și 21 iulie, după-amiaza, răstimp în care s-ar putea repara niște ipostaze socio-profesionale tulburate de contradicțiile și stângăciile din ultima vreme. Între 21 iulie, după ora 16:35′, și zorii zilei de 24 iulie, un conflict sau o nemulțumire rostită în mod răspicat, ca un ultimatum, poate să tulbure relațiile de prietenie. Pe 22 iulie, Soarele va intra în zodia Leului și, până pe 23 august, va tranzita casa a VIII-a a bunurilor materiale obținute în urma unei relații cu o persoană sau cu o instituție care poate dispune de acele resurse în beneficiul nativului.

Din 24 iulie până pe 2 august, Soarele se va afla în ultima conjuncție pe care o va face cu Jupiter, în Leu, pentru următorii doisprezece ani, ceea ce înseamnă că nativii trebuie să facă toate diligențele pentru obținerea sau rezolvarea respectivei teme. Marte va face o conjuncție cu Rigel, stea care va impune un tip de dialog și un comportament curajos și ferm dar încăpățânat în chestiunile de serviciu.

Din 24 iulie, după ora 04:07′, solicitare a aparatului loco-motor dar și a circulației arteriale și a funcțiilor hepatice. La locul de muncă, se conturează un răstimp obositor și conflictual care se va consuma în discuții fără sfârșit și fără rezoluție.

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