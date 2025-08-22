Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 23 – 29 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 23 – 29 august 2025

În prima parte a zilei de 23 august, nativii vor simți nevoia să asimileze informațiile de ordin economic care vin spre ei prin comentarii și consultări pe teme financiare.

Între 23 august, după ora 8:24′, și după-amiaza zilei de 25 august, sectorul învățăturii desfășurate la un nivel superior, al perfecționării profesionale, dar și al concepțiilor și convingerilor despre lume și viață va evolua sub impulsul Lunii Noi în Fecioară, din 23 august.

Momentul va avea meritul să-i motiveze pe nativi să-și facă ordine în gânduri și în proiecte, să se concentreze pe examenele sau pe acceptarea lor într-o formă de învățământ, pe dezvoltarea în plan personal, pe maturizarea și sporul de cunoaștere. Posibilă nevoie de a călători, de a se deplasa și stabili într-un alt oraș sau în altă țară, de a accepta provocarea altor activități profesionale.

Pe 25 august, planeta Venus va intra în zodia Leului și, până pe 19 septembrie, va crea un context de viață și activitate practică, îndreptată spre rezolvarea unor probleme financiare sau patrimoniale pentru a căror rezolvare nativii vor trebui să țină cont de voința unor persoane și instituții care vor decide în legătură cu interesul sau pretenția ridicată de ei. Între 25 august, după ora 17:18′, și 28 august dimineața, activitatea profesională și exercitarea funcțiilor și atribuțiilor publice se vor desfășura intens, obositor, solicitant și cu destule piedici și discuții în contradictoriu; relații dificile cu colaboratorii de la serviciu.

În acest răstimp vor funcționa șase opoziții pe direcția casei a X-a a carierei și casei a IV-a a familiei din care provin, care le vor complica nativilor existența cu dispute, solicitări, viziuni divergente asupra chestiunilor de viață curentă. Între 28 august, după ora 4:27′, și 29 august, relații anevoioase cu un prieten sau cu un grup de apropiați care dezvoltă interese și opinii contrare.

