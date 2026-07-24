Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 25 – 31 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 25 – 31 iulie 2026

Între 25 și 26 iulie, după-amiaza, context astral mai greu de suportat de unele organe și funcții; astfel, aparatul loco-motor, circulația arterială, vorbirea, scrisul și comunicarea, coordonate de sistemul nervos central, vor fi afectate; nativii vor simți disfuncții, o încetinire a ritmului în care organismul răspunde la comenzi, oboseală pronunțată, slăbiciuni în zona membrelor superioare.

Este foarte probabil ca unii Capricorni să se confrunte la locul de muncă cu surprize provenind de la (re)organizări sau de la aplicarea unor măsuri de ultimă oră. Pe 25 iulie, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 9 august, cât va traversa zodia Racului, va încetini ritmul dialogurilor cu asociații sau cu partenerii, îngreunând, prin reticență sau chiar teamă, luarea unei decizii, rezolvarea unei teme de interes comun.

Nativii vor fi atenți la detalii și vor reține tot ceea ce privește tema în dezbatere. Între 26 iulie, după ora 16:44′, și zorii zilei de 29 iulie, Luna va atenua stările de spirit neplăcute: de exemplu, cea de neîncredere și teamă de surprizele pe care le-ar putea oferi un partener mai puțin cunoscut.

Între 29 iulie, după ora 04:46′, și 31 iulie, după-amiaza, cele două case ale banilor și bunurilor patrimoniale vor evolua sub influența Lunii Pline în Vărsător, din 29 iulie, care se va produce în opoziție, la grad perfect, cu Soarele și Jupiter, și care va forma o conjuncție cu Pluton. Soarele și Jupiter vor face conjuncție cu steaua fixă

Praesepe care le dă celor născuți în preajma gradului 7° Leu, corespunzând zilelor de 30/31 iulie, șansa de a rezolva o problemă materială, bănească sau de avantaj personal. Din 31 iulie, după ora 15:14′, întâlniri plăcute, vizite, destindere, comunicare agreabilă. Întreaga săptămână, steaua fixă Alferatz, în conjuncție cu Saturn, promite onor și bogăție tuturor celor care au pe harta nașterii o planetă benefică la 14° Berbec.

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