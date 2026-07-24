Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 25 – 31 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 25 – 31 iulie 2026

Între 25 și 26 iulie, după-amiaza, Luna le va transmite Săgetătorilor un amalgam de stări de spirit mai puțin armonioase care vor face ca relațiile parteneriale să funcționeze în regim de avarie, până spre 5 august.

Pe 25 iulie, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 9 august, cât va traversa zodia Racului, va induce un fel chibzuit de analiza o situație financiară, de a găsi soluția plătirii unei datorii sau taxe importante ori a unui conflict de interese pe bani, bunuri și avantaje materiale.

Între 26 iulie, după ora 16:44′, și zorii zilei de 29 iulie, Mercur, plasat într-un semn de Apă, va fi provocat de tranzitul Lunii prin zodia uscată și aspră a Capricornului și va accentua niște contradicții sau niște repere care nu se pot rezolva simplu, mobilizând resursele de imaginație și răbdare ale nativilor. Între 29 iulie, după ora 04:46′, și 31 iulie, după-amiaza, cele două case ale comunicării și învățăturii se vor afla sub influența Lunii Pline în Vărsător, din 29 iulie, care se va produce în opoziție, la grad perfect, cu Soarele și Jupiter, și în conjuncție cu Pluton.

Atenție sporită la toate tipurile de transport sau de circulație pe căi terestre și aeriene. În afara unor neînțelegeri cu autoritățile și a unor dificultăți rutiere mai există și neșansa defectării unui vehicul. Soarele și Jupiter vor face conjuncție cu steaua fixă Praesepe care le dă celor născuți în preajma gradului 7° Leu, corespunzând zilelor de 30/31 iulie, șansa de a pune bazele unor colaborări cu instituții de prestigiu sau selectarea lor în zone de elită profesională.

Din 31 iulie, după ora 15:14′, calm și chiar stare de bine, de relaxare în spațiul domestic, într-o casă de vacanță; posibilă reîntâlnire cu niște rude. Întreaga săptămână, steaua fixă Alferatz, în conjuncție cu Saturn, promite onor și bogăție tuturor celor care au pe harta nașterii o planetă benefică la 14° Berbec.

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