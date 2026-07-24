Misiune reușită, dar extrem de scumpă pe cerul României

Deși intervenția a eliminat cu succes amenințarea aeriană, misiunea aduce din nou în prim-plan ecuația financiară uriașă din spate: o oră de zbor și o singură rachetă lansată pot depăși de zeci de ori valoarea dronei distruse.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN), într-un comunicat.

Ulterior, la ora 11.02, o aeronavă F-16 a „angajat ținta și a doborât-o”.

Expertul militar Cristian Sfichi, directorul general regional pentru România, Ucraina şi Caucaz în cadrul gigantului tehnologic francez Thales, a precizat în septembrie 2025, într-o emisiune de la Euronews, care sunt costurile doborârii unei drone cu o rachetă a unei aeronave F-16.

„Costurile rachetelor de pe F16 și nu numai, sunt niște costuri fabuloase, ca și când ai lovi o muncă cu un ciocan de două tone. Costurile rachetelor variază de la 350.000 la 500.000 de dolari”, a precizat atunci Cristian Sfichi.

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, acesta a estimat și costul unei ore de zbor pentru un F-16 și pentru un Eurofighter.

„Costul orei de zbor pentru un F-16 variază, dar să luăm așa grosso-modo, în jur de 25.000 de dolari pe oră, deci două avioane 50.000 (de dolari). Eurofighter-ul este mai scump, are cam 60.000 de euro pe oră, aproximativ”, a mai precizat acesta, în septembrie 2025.

Prima dronă doborâtă de un pilot român pe teritoriul României

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a doborât ținta cu o rachetă.

Cât costă o oră de zbor pe F-16 și Eurofighter: Costurile fabuloase ale rachetelor folosite de aeronave contra dronelor
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Pilotul „a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite”, în apropiere de localitatea Padina, din județul Buzău.

Potrivit MApN, „sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană  la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău”.

Traseul de la intrarea în țară – Sulina – și până la doborâre – Padina, județul Buzău – însumează o distanță în linie dreaptă de 220-250 de kilometri.

În cele din urmă, ținta a fost doborâtă la ora 11:02. Este prima dronă doborâtă de un pilot român pe teritoriul țării.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis mesaje RO-Alert de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Era într-un azil, în scaun cu rotile. Fractura de șold i-a...” Un mare actor face acum o dezvăluire zguduitoare despre ultimele clipe de viață ale marii noastre doamne Adela Mărculescu. Cutremurător, ce s-a întâmplat, de fapt, cu ea
Viva.ro
„Era într-un azil, în scaun cu rotile. Fractura de șold i-a...” Un mare actor face acum o dezvăluire zguduitoare despre ultimele clipe de viață ale marii noastre doamne Adela Mărculescu. Cutremurător, ce s-a întâmplat, de fapt, cu ea
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
GSP.RO
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
Oprit la volan de două ori în câteva ore și depistat pozitiv la droguri » Probleme pentru jucătorul de la Mondial
GSP.RO
Oprit la volan de două ori în câteva ore și depistat pozitiv la droguri » Probleme pentru jucătorul de la Mondial
Parteneri
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Libertateapentrufemei.ro
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Planul secret pentru „Santinela NATO” la Marea Neagră. Obstacolul neașteptat în calea României
Adevarul.ro
Planul secret pentru „Santinela NATO” la Marea Neagră. Obstacolul neașteptat în calea României
Cine este, de fapt, mama lui Karim Adeyemi. În ce oraș superb din România s-a născut și ce facultate prestigioasă a urmat
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, mama lui Karim Adeyemi. În ce oraș superb din România s-a născut și ce facultate prestigioasă a urmat
Fluxul de țiței kazah, suspendat. Prețul carburanților poate urca cu 15-25% și pune presiune pe inflație
Financiarul.ro
Fluxul de țiței kazah, suspendat. Prețul carburanților poate urca cu 15-25% și pune presiune pe inflație
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
ObservatorNews.ro
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Redactia.ro
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
FCSB, cifre șocante cu Auda! Unde a pierdut, de fapt, Marius Baciu meciul din Conference League: Târnovanu nu e singurul vinovat. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, cifre șocante cu Auda! Unde a pierdut, de fapt, Marius Baciu meciul din Conference League: Târnovanu nu e singurul vinovat. Exclusiv
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință