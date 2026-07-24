Misiune reușită, dar extrem de scumpă pe cerul României

Deși intervenția a eliminat cu succes amenințarea aeriană, misiunea aduce din nou în prim-plan ecuația financiară uriașă din spate: o oră de zbor și o singură rachetă lansată pot depăși de zeci de ori valoarea dronei distruse.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN), într-un comunicat.

Ulterior, la ora 11.02, o aeronavă F-16 a „angajat ținta și a doborât-o”.

Expertul militar Cristian Sfichi, directorul general regional pentru România, Ucraina şi Caucaz în cadrul gigantului tehnologic francez Thales, a precizat în septembrie 2025, într-o emisiune de la Euronews, care sunt costurile doborârii unei drone cu o rachetă a unei aeronave F-16.

„Costurile rachetelor de pe F16 și nu numai, sunt niște costuri fabuloase, ca și când ai lovi o muncă cu un ciocan de două tone. Costurile rachetelor variază de la 350.000 la 500.000 de dolari”, a precizat atunci Cristian Sfichi.

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, acesta a estimat și costul unei ore de zbor pentru un F-16 și pentru un Eurofighter.

„Costul orei de zbor pentru un F-16 variază, dar să luăm așa grosso-modo, în jur de 25.000 de dolari pe oră, deci două avioane 50.000 (de dolari). Eurofighter-ul este mai scump, are cam 60.000 de euro pe oră, aproximativ”, a mai precizat acesta, în septembrie 2025.

Prima dronă doborâtă de un pilot român pe teritoriul României

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a doborât ținta cu o rachetă.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Pilotul „a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite”, în apropiere de localitatea Padina, din județul Buzău.

Potrivit MApN, „sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău”.

Traseul de la intrarea în țară – Sulina – și până la doborâre – Padina, județul Buzău – însumează o distanță în linie dreaptă de 220-250 de kilometri.

În cele din urmă, ținta a fost doborâtă la ora 11:02. Este prima dronă doborâtă de un pilot român pe teritoriul țării.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis mesaje RO-Alert de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila.

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