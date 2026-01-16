Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 17 – 23 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 17 – 23 ianuarie 2026

Între 17 și începutul zilei de 19 ianuarie, încă se va manifesta blocajul afectiv instalat cu vreo două săptămâni în urmă. Nativii nu vor avea chef de împăcări cu prețul vreunei concesii sau fără a puncte lucrurile la punct.

De aceea, poate pentru unii va veni acum momentul explicațiilor necesare peste care nu vor putea trece. Vor formula observații, vor pune întrebări, vor asculta răspunsurile și vor încerca să tragă o concluzie logică.

Dar vor fi și multe bariere de comunicare, vor fi și multe condiționări exterioare temei lor de viață afectivă, așa că Fecioarelor nu le va fi ușor, mai ales că lucrurile se pot precipita pe fondul Lunii Noi în Capricorn, din 18 ianuarie, care se va produce în acest sector. În ziua de 17 ianuarie, planeta Venus va intra în zodia Vărsătorului și, până pe10 februarie, va crea condițiile necesare unor surprize plăcute pentru viața profesională curentă a nativilor sau, în alt plan, pentru sănătate.

Între 19 ianuarie, după ora 0:18′, și dimineața de 21 ianuarie, context favorabil pentru toate demersurile profesionale (găsirea unui loc de muncă, obținerea unui transfer, susținerea unui interviu, discutarea condițiilor salariale), pe fondul intrării Soarelui și a planetei Mercur, în ziua de 20 ianuarie, în zodia Vărsătorului, ceea ce va da seriozitate, temeinicie și șansă oricărei abordări sustenabile prin argumente reale, nu doar prin pretenții sau nemulțumiri subiective.

Între 21 ianuarie, după ora 8:50′, și după-amiaza zilei de 23 ianuarie, context destins, în care nativii pot purta discuții pe tema împăcării părților, a eliminării unor animozități și a continuării cooperării. În ziua de 23 ianuarie, Marte va intra în zodia Vărsătorului și, până pe 2 martie, va oferi un cadru de acțiune excepțional prin forța cu care va susține proiectele noi. Din 23 ianuarie, după ora 15:26′, posibilă enervare pe o temă financiară (fiscală).

