Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 23 – 29 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 23 – 29 august 2025

Pe 23 august, solicitare a sistemului cardiovascular; atitudine combativă față de unele amintiri sau atașamente față de care nativul, atunci când le evocă, nu are îngăduință și nici înțelegere.

Între 23 august, după ora 8:24′, și după-amiaza zilei de 25 august, Luna va traversa casa I a personalității și în dimineața zilei de 23 august se va afla în postura de Lună Nouă în Fecioară, care va deschide un nou ciclu de viață de un an prin motivațiile personale pe care le vor resimți ca pe un impuls spre schimbare și, implicit, de abandonare a cauzelor mai vechi pe care le vor vedea lipsite de importanță și de viitor.

Pe 25 august, planeta Venus va intra în zodia Leului și, până pe 19 septembrie, va tranzita casa a XII-a a bolilor lungi și/sau cronice. Pe fond, ea va exercita o reală capacitate de protejare a organismului acestor nativi chiar dacă asta va fi mai greu de sesizat; unii chiar vor avea impresia că tranzitul a trecut fără să le fi fost de vreun ajutor, dar de câte ori Fecioarele au știut că au trecut pe lângă un pericol ori că au depășit o stare șubredă din organism fără să fi avut manifestări concrete ale unui rău organic tocmai pentru că au fost protejate discret?!

Între 25 august, după ora 17:18′, și începutul zilei de 28 august, agitație pe teme bănești; starea nu este nouă; ea va continua să funcționeze fie pentru că o mai veche neregulă nu a putut fi rezolvată, fie pentru că va naște motive de nemulțumire în plan bănesc, în relația cu locul de muncă sau cu alte instituții (bănci, administrație locală, servicii).

Între 28 august, după ora 4:27′, și 29 august, vești care alarmează, întristează, enervează sau conturează evoluția nefavorabilă a unui demers. Dialoguri încărcate de mesaje care le vor displăcea nativilor prin ton și conținut (lipsă de politețe, agresivitate verbală, afirmații incorecte, jigniri, acuzații nedrepte, tendințe de manipulare).

