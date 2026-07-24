Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 25 – 31 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 25 – 31 iulie 2026

Între 25 și 26 iulie după-amiaza, problemele de familie, treburile gospodărești neplăcute sau urgente (avarii, reparații necesare) vor crea o stare de stres, pentru că se vor interfera cu solicitările vieții sociale sau profesionale.

Pe 25 iulie, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 9 august, cât va traversa zodia Racului, va tranzita sectorul relațiilor de prietenie, inducându-le nativilor un binevenit simț al măsurii și atenției la detalii care, prin concluziile la care vor ajunge, va funcționa ca un avertisment și ca o protecție față de surprizele neplăcute pe care nativii le-ar putea trăi dacă ar continua să-i trateze pe unii apropiații cu încrederea de odinioară, refuzând să înțeleagă adevărata semnificație a unui gest, comportament, inițiativă sau afirmație.

Între 26 iulie, după ora 16:44′, și zorii zilei de 29 iulie, relații personale obișnuite, dar nu foarte expansive. Între 29 iulie, după ora 4:46′, și 31 iulie după-amiaza, cele două sectoare ale sănătății vor fi șubrezite de Luna Plină în Vărsător, din 29 iulie, care se va produce în opoziție, la grad perfect, cu Soarele și Jupiter și va forma o conjuncție cu Pluton.

În acest răstimp, Soarele și Jupiter vor face conjuncție cu steaua fixă Praesepe, care le dă celor născuți în preajma gradului 7° Leu, corespunzător zilelor de 30/31 iulie, șansa de a pune bazele unor mari întreprinderi, de a se remarca prin hărnicie și ordine, dar îi și poate expune la pierderi din cauza altora sau îi poate face să pară aroganți, aventurieri, impulsivi, neliniștiți sau să sufere de afecțiuni oculare.

Din 31 iulie, după ora 15:14′, relațiile parteneriale vor traversa o perioadă temperată, moderată în reacții sau poate chiar marcată de amabilitate și politețe. Întreaga săptămână, steaua fixă Alferatz, în conjuncție cu Saturn, promite onor și bogăție tuturor celor care au pe harta nașterii o planetă benefică la 14° Berbec.

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