Horoscop săptămânal Fecioară – 25 aprilie – 1 mai 2026

Între 25 și 26 aprilie în zori, axa celor două case ale sănătății va fi influențată pe direcția sistemului cardiovascular. Pe 26 aprilie, Uranus va intra în zodia Gemenilor, pe care a mai tranzitat-o între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, timp în care a anticipat câteva dintre marile teme existențiale, individuale și colective cu care se vor confrunta până pe 23 mai 2033.

Uranus va influența comunicarea interumană directă, comunicarea prin intermediul tehnologiei moderne, învățarea, circulația ideilor, va șubrezi o serie de concepții, atitudini și viziuni despre oameni, lume, viață, valori fundamentale, locul și rolul individului într-un spațiu de muncă și viață nou.

Acest tranzit le va influența pe Fecioare, în funcție de harta generală, în sectorul carierei, al afirmării profesionale, al imaginii și al puterii, unde va patrona schimbările intempestive de statut, dubla activitate sau preocuparea socioprofesională și nevoia de a învăța să lucreze cu un număr mare de oameni (eventual cu publicul).

Între 26 aprilie, după ora 4:05′, și 28 aprilie la prânz, stabilitate în gândire și acțiune, spirit practic accentuat. Între 28 aprilie, după ora 12:03′, și 30 aprilie seara, în cazul unor persoane se mențin sau se vor complica niște situații speciale ce privesc banii sau bunurile așteptate, promise ori cuvenite nativilor și a căror gestionare se va face cu piedici și discuții între nativi și diferitele persoane sau instituții solicitate să arbitreze un conflict ori să se pronunțe într-o cauză litigioasă.

Între 30 aprilie, după ora 22:02′, și sfârșitul zilei de 1 mai, cele două case ale comunicării vor fi tulburate de mecanismele Lunii Pline în Scorpion, din 1 mai, care se vor produce în casa a III-a a comunicării și a informațiilor. Dacă vor fi atenți la mesajul simbolic al unor ipostaze de viață, nativii ar putea afla, pe baza intuiției, o stare de lucruri de care, până atunci, au fost străini.

