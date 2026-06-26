Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 27 iunie – 3 iulie 2026

Între 27 și 29 iunie dimineața, mecanisme astrale care vor angaja, din 28 iunie, când planeta Marte va intra în zodia Gemenilor, viața socială, funcția, imaginea publică, succesele și afirmarea, introducând o notă conflictuală, o stare de nesiguranță provocată de discuțiile în contradictoriu, de confruntările publice și de contestarea nativilor, care vor trebui să contracareze aceste curente de opinie nefavorabile lor.

Între 29 iunie, după ora 10:19′, și 1 iulie noaptea, cele două case ale relațiilor afective, de prietenie sau cu copiii vor evolua sub influența Lunii Pline în Capricorn, din 30 iunie, în chip rezervat.

Tot pe 30 iunie, Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 23 iulie, va permite nativilor să evalueze ceea ce s-a petrecut sau ceea ce au decis, din 16 iunie încoace, la nivelul relațiilor cu o persoană sau cu un grup, permițându-le să corecteze erorile comise din neînțelegerea premiselor sau a detaliilor și subtilităților care acum se dovedesc a fi fost importante pentru evoluția relației lor.

Pe 30 iunie, Jupiter va intra în zodia Leului și, până pe 26 iulie 2027, va tranzita casa a XII-a a sănătății, dar și a aspectelor tăinuite din existența lor a căror revelare va fi facilitată de funcția benefică și protectoare a acestei planete. Între 30 iunie și 6 iulie, el va face o cvadratură cu Kiron, intrat pe 19 iunie în zodia Taurului, în care va rămâne până pe 18 septembrie, timp în care le va atrage atenția nativilor asupra sectoarelor care vor fi puse la încercare, din 14 aprilie 2027, când el va reveni definitiv în acest semn, pentru următorii opt ani.

Între 1 iulie, după ora 22:33′, și 3 iulie, solicitare intensă a axei cardiovasculare, care va începe odată cu intrarea planetei Jupiter în zodia Leului, iar primele semne de disconfort organic vor fi resimțite pe 3 și pe 4 iulie, ele menținându-se până la sfârșitul lunii iulie.

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