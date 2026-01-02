Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 3 – 9 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 3 – 9 ianuarie 2026

Între 3 și 4 ianuarie, după-amiaza, relațiile de prietenie, de simpatie și de dragoste, relațiile dintre părinți și copii precum și creativitatea vor evolua sub influența Lunii Pline în Rac, din 3 ianuarie.

Nu va fi un context degajat în care emoțiile să înflorească pentru că Luna Plină se va produce concomitent cu două opoziții (în afara de cea a Lunii cu Soarele), respectiv cu Marte și Venus care vor impune reacții rigide, poate, principiale sau motivate, dar mai greu de acceptat și neproductive în planul comunicării și al apropierii presupuse de acest tipar astral.

Aceste tendințe nu se vor risipi ci vor continua până pe 10 ianuarie când Soarele, alături de Marte și Venus, vor alcătui o triplă opoziție la grad perfect cu Jupiter, ridicând cota de nemulțumire și de ostilitate și permițând, de la caz la caz, chiar, răbufniri ale unor tristeți, amărăciuni, supărări, dezaprobări sau respingeri. Greutatea acestor tranzite va da casei a V-a a sentimentelor nota unei lupte interioare, a unei tulburări profunde pe care Jupiter nu o va putea atenua, el fiind responsabil cu furnizarea detaliilor corecte sau a reperelor de verificare a justificării acestor trăiri.

Pe 3 ianuarie, Kiron va reveni la mișcarea directă și va relua o serie de secvențe de viață sau de gândire și decizie care s-au petrecut în preajma datei de 31 iulie 2025, în sectorul banilor și al beneficiilor materiale sau al ajutoarelor și serviciilor venite (primite) din partea unor persoane sau instituții. Între 4 ianuarie, după ora 15:44′, și 6 ianuarie, după-amiaza, context mai puțin expresiv pentru cele două case ale sănătății.

Între 6 ianuarie, după ora 18:57′, și începutul zilei de 9 ianuarie, Luna va tranzita casa I a personalității celor născuți în zodia Fecioarei și va accentua nevoia de ordine, de disciplină și de echilibru interior. Din 9 ianuarie, după ora 02:26′, efort de reechilibrare financiară.

