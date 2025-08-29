Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 30 august – 5 septembrie 2025

În ziua de 30 august, conversații dezagreabile, informații incorecte, dialoguri stridente prin ton și conținut; posibile întâmplări neplăcute în timpul unei deplasări, indiferent de mijlocul de transport; vești care nu fac plăcere sau alarmează.

Între 30 august, după ora 17:05′, și începutul zilei de 2 septembrie, treburi casnice mai ales în ipostaza lor administrativă; nativii vor simți nevoia de a face curățenie în casă și ordine în familia din care provin.

Pe 1 septembrie, Saturn va reveni în zodia Peștilor, pe care o va traversa în mișcare aparent retrogradă până pe 29 noiembrie și apoi, în mișcare directă, până pe 14 februarie 2026, când o va părăsi definitiv, reluând temele majore de viață cu care nativii s-au confruntat, pentru prima dată, între aprilie și mai 2025, referitoare la relațiile parteneriale care au rămas neclarificate pe fondul unor mize complicate, ambiții sau opoziții ale unor cunoscuți cu care nativii se confruntă și ostilități ale reprezentanților unor instituții la care au apelat la un moment dat.

Primele mesaje astrale de care trebuie să se țină cont se vor produce între 17 și 21 septembrie. Între 2 septembrie, după ora 4:45′, și 4 septembrie la prânz, comportament onest, dar lucid și uneori chiar rezervat din teama de a nu greși sau a se purta nepotrivit care le controlează pe unele Fecioare.

Pe 2 septembrie, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 18 septembrie, va tranzita casa I a personalității acestor nativi, constituind un factor important pentru procesele de gândire ale acestora: analiză, comparații, evaluări ale unei situații; obiectivitate, adecvarea la realitate. Între 4 septembrie, după ora 13:32′, și 5 septembrie, neliniște interioară, dar și motive justificate pentru ca nativii să dezvolte supărări, enervări sau refuzuri ale unor situații pe care „le vor pune, din păcate, prea tare, la inimă”, la propriu sau la figurat.

