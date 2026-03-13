Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 14 – 20 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 14 – 20 martie 2026

În prima parte a zilei de 14 martie, unii nativi se vor opri din elanul care-i va motiva să facă planuri de viață costisitoare; acum, unii se vor teme de contextul general care, dacă se va deteriora în continuare, le-ar putea pune în pericol nu doar planul, ci și modul de viață curent, alții vor opta pentru echilibru și prudență și vor renunța la o serie de plăceri, capricii sau delicii costisitoare; în sfârșit, alții își vor impune un regim de austeritate.

Între 14 martie, după ora 17:14′, și începutul zilei de 17 martie, comunicare defectuoasă, nemulțumitoare, mai ales în demersurile Gemenilor care își doresc să evolueze, să se perfecționeze și care se confruntă numai cu piedici și condiții greu de acceptat.

Între 17 martie, după ora 1:16′, și dimineața zilei de 19 martie, posibil succes pe fondul Lunii Noi în Pești, din ziua de 19 martie, care va opera în casa carierei, a puterii, a afirmării. Nu-i mai puțin adevărat că Gemenii și-au pregătit din vreme această postură publică demnă de laudă, iar acum vor culege roadele.

De la sfârșitul săptămânii se vor contura relații armonioase între casa banilor câștigați prin efort sau ca urmare a meritelor și valorii personale și casa afirmării, a puterii sau a funcțiilor și a demnităților cu care ar putea fi investiți. Între 19 martie, după ora 6:03′, și 20 martie, Gemenii vor fi ocupați cu relațiile publice, cu relațiile mondene, cu relațiile de grup în care s-au integrat.

Contextul va conține o mare complexitate de ipostaze posibile pe care Gemenii le-ar putea valorifica în măsura în care vor avea intuiție și nu se vor lăsa duși de valurile unor preocupări și satisfacții minore. Cele șase planete care vor tranzita casa a XI-a vor menține la cote de mare intensitate relațiile cu apropiații, dar și cu noile cunoștințe pe care nativii le vor face din 20 martie, când Soarele va intra în zodia Berbecului, până pe 20 aprilie.

