Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 15 – 21 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 15 – 21 august 2026

Pe 15 august, preocupări obișnuite legate de casă și de gospodărie. Între 15 august după-amiaza, după ora 0:46′, și miezul, nopții de 18 august, relațiile personale bazate pe sentimente și atracție vor beneficia de atmosfera calmă și caldă, plină de tandrețe, de căldură sufletească, de blândețe, tandrețe și farmec insuflate de planeta Venus, în timp ce relațiile de prietenie vor fi marcate de spirit critic, de pretenții, de exigențe față de comportamentul și atitudinea acelora.

Între 18 august, după ora 0:46′, și dimineața zilei de 20 august, posibilă răceală de vară de scurtă durată, mici infecții locale ca urmare a unor zgârieturi, înțepături sau mușcături de insecte; atmosferă anostă la locul de muncă.

Cvadratura dintre Neptun și Marte, din 17 și 18 august, va accentua disfuncțiile din relațiile nativilor cu apropiații lor, bazate pe relații bănești sau pe interese financiare, care funcționează defectuos. Gemenii vor fi dezamăgiți și nu vor ezita să limpezească degrabă relațiile deteriorate de acest joc de interese. Între 20 august, după ora 11:30′, și 21 august, Gemenii vor avea inițiative în relațiile parteneriale care vor fi comentate critic.

Pe 21 august, opoziția Venus /Saturn, pe direcția Balanță/Berbec, la 14°, care a avut loc ultima dată pe 29/30 octombrie 1996, dar la 1° Berbec/Balanță, va pune în evidență o problemă majoră de viață afectivă, de prietenie sau de relație între părinți și copii care ar trebui să se încheie în preajma acestei datei prin epuizarea ultimelor resurse astrale; aspectul îi privește pe cei maturi care aveau la acea dată peste 21 de ani sau pe nativii de orice vârstă dacă secvența descrisă se va petrece pentru prima dată.

Relația armonică (minoră) Pluton sextil Neptun va permite, între 18 august și 28 septembrie, sesizarea unor erori de gândire și de evaluare a unor persoane cu care nativii se întâlnesc în spațiul profesional sau social.

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