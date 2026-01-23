Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 24 – 30 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 24 – 30 ianuarie 2026

Între 24 și seara zilei de 25 ianuarie, planurile personale vor trebui modificate în funcție de costul lor, de puterea de a face bani a nativului și de utilitatea respectivului proiect într-un moment complicat în plan personal, național sau conjunctural.

Între 25 ianuarie, după ora 20:06′, și seara zilei de 27 ianuarie, dorința nativilor va fi de calm interior, de echilibru în gândire, de ordine și logică în argumentația unui proiect, de putere de convingere în prezentarea unui punct de vedere sau în apărarea unor adevăruri într-o luare de poziție publică sau în mediul profesional. Între 27 ianuarie, după ora 22:55′, și începutul zilei de 30 ianuarie, posibile activități care angajează numele sau autoritatea unui nativ, în general, binevenite, dacă respectivele întrunirii vor fi energic controlate de către nativi care nu vor lăsa lucrurile la voia întâmplării.

Atenție totuși la unele tentative ale colaboratorilor de a le submina prestația sub masca indiferenței, naivității sau ignoranței. Din 30 ianuarie, după ora 0:32′, relațiile cu prietenii vor trece prin momente în care ar putea să fie nevoie ca Fecioarele să se delimiteze de exagerări, să traseze o linie de respect și politețe în cazul unor derapaje; a fi prieten cu cineva nu presupune a-i permite aceluia un comportament abuziv.

Nu puneți patimă într-o discuție care poate transforma dialogul într-o dispută sonoră. Întreaga săptămână, în casa a VI-a a sănătății, vor acționa cinci planete care, prin patronajul Vărsătorului, vor solicita sistemul nervos central și periferic, fiziologia aparatului locomotor și sistemul venos.

În alt plan existențial, la locul de muncă, se pot petrece schimbări neprevăzute sau transformări care îl vor obliga pe fiecare nativ să-și cântărească puterea de muncă, experiența, competența și motivația salarială. Nu vă lăsați impresionați de dramatismul aparent al unor evenimente.

