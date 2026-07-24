Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 25 – 31 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 25 – 31 iulie 2026

Între 25 și 26 iulie după-amiaza, relațiile parteneriale se vor complica și se vor intensifica până pe 1/2 august din cauza unei atitudini necooperante într-o discuție pe o temă de interes comun. Pe 25 iulie, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 9 august, cât va traversa zodia Racului, va constitui un factor de reținere, prudență și cumpătare în plan financiar.

Mintea nativilor va fi calată pe ideea de a face economii mai mult decât pe ideea de a câștiga. Între 26 iulie, după ora 16:44′, și zorii zilei de 29 iulie, concentrare pe o temă financiară sau salarială care, pentru moment, se lovește de amânări și întârzieri mai ales dacă va fi vorba de răspunsurile solicitate de către nativi unor instituții.

Între 29 iulie, după ora 4:46′, și 31 iulie după-amiaza, cele două sectoare ale comunicării vor fi puternic influențate de Luna Plină în Vărsător din 29 iulie, care se va produce în opoziție, la grad perfect, cu Soarele și Jupiter și va forma o conjuncție cu Pluton.

Totodată, Soarele și Jupiter vor face conjuncție cu mai multe stele, dintre care ne atrage atenția roiul de 40 de stele numit Praesepe, care le dă celor născuți în preajma gradului 7° Leu, corespunzător zilelor de 30/31 iulie, șansa de a se remarca în împrejurări oficiale prin modul în care vor susține niște proiecte cu argumente bine documentate, dar îi și poate expune la pierderi din cauza altora; Praesepe îi poate face pe unii, mai ales pe cei conștienți de valoarea lor profesională sau intelectuală, aroganți, aventurieri, impulsivi sau neliniștiți ori excesiv de autoritari.

Din 31 iulie, după ora 15:14′, succes de mai mică importanță, dar care le va redresa unora stima de sine sau le va deschide drum spre alte abordări profesionale. Întreaga săptămână, steaua fixă Alferatz, în conjuncție cu Saturn, promite onor și bogăție tuturor celor care au pe harta nașterii o planetă benefică la 14° Berbec.

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