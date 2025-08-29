Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 30 august – 5 septembrie 2025

În ziua de 30 august, Gemenii nu vor avea chef de muncă și nici nu vor fi în apele lor; unii vor fi obosiți, alții plictisiți, unii se vor enerva din te miri ce, alții vor avea reacții disproporționate față de provocările banale de la locul de muncă.

Între 30 august, după ora 17:05′, și începutul zilei de 2 septembrie, dialoguri sumare, întâlniri în care o temă de interes comun va fi „expediată” superficial, fără a se acorda atenția cuvenită detaliilor sau consecințelor; a nu se lua hotărâri importante care ar urma să fie introduse într-un contract, acord, document oficial; luați-vă toate măsurile de siguranță pentru a fi convinși că nu greșiți în încercarea de a finaliza o temă partenerială.

Țineți cont că Uranus se pregătește de o retrogradare lungă, care va dura până pe 5 februarie 2026, timp în care va părăsi casa I a personalității Gemenilor și nu va mai putea interveni ca un factor astral direct în rezolvarea acestor premise până la sfârșitul lunii aprilie 2026.

Pe 1 septembrie, Saturn va reveni în zodia Peștilor, pe care o va traversa în mișcare aparent retrogradă până pe 29 noiembrie și apoi, în mișcare directă, până pe 14 februarie 2026, când o va părăsi definitiv, reluând temele majore de viață cu care nativii s-au confruntat, pentru prima dată, între aprilie și mai 2025, referitoare la carieră, profesie, afirmare, succes. Reevaluare a unor atitudini care oscilează între dorință de afirmare și vanitate și orgoliu.

În ziua de 2 septembrie, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 18 septembrie, va exercita o influență modestă, dar utilă pentru a-i face pe nativi dedicați treburilor casnice pe care, între noi fie vorba, le-au cam neglijat. Moment al hărniciei domestice. Între 4 septembrie, după ora 13:32′, și 5 septembrie, informații care îi vor enerva sau pune pe gânduri și pe care le vor respinge vehement ca fiind speculații și fantezii nerealiste.

