Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Între 31 ianuarie și începutul zilei de 1 februarie, chestiuni financiare sau salariale care nu pot fi rezolvate sau care se tot amână. Lucrurile vor merge mai repede și mai bine după 13 martie 2026.

Între 1 februarie, după ora 2:09′, și 3 februarie dimineața devreme, cele două case ale comunicării, învățăturii și deplasărilor vor fi tulburate de Luna Plină în Leu, din 2 februarie, care va genera intoleranță, iritabilitate, susceptibilitate, va răscoli orgoliile și vanitățile și, prin cele cinci opoziții pe care le va face cu planetele aflate în tranzit prin Vărsător, va tulbura convingerile personale, profesionale, sociale, religioase sau politice.

Cei încă tineri pot dezvolta atașamente îndrăznețe. Între 3 februarie, după ora 5:21′, și dimineața zilei de 5 februarie, relațiile cu familia din care provin nativii vor evolua normal. Între 5 februarie, după ora 11:33′, și 6 februarie, relațiile personale pot fi trăite într-un registru normal, poate nu armonios, dar lesne de ținut sub control. În funcție însă de harta nașterii fiecărui Geamăn, se pot petrece și secvențe de viață interioară sau de relații oarecum ciudate, mai greu explicabile după criteriile vieții obișnuite, dar explicabile prin activarea primei opoziții Lună/Neptun, pe direcția Balanță/Berbec, pe axa relațiilor personale.

Contextul este nou și inedit pentru toți nativii, pentru că Neptun s-a aflat în tranzit prin zodia Berbecului, ultima oară, între 14 aprilie 1861 și 7 aprilie 1875. Acum, intrat pe 26 ianuarie 2026 în zodia Berbecului, el va introduce, până pe 23 martie 2039, accente speciale în planul relațiilor de prietenie și al relațiilor sentimentale.

Pe 5 februarie, Uranus va reveni la mișcarea directă și până pe 26 aprilie, când planeta va intra în zodia Gemenilor, va permite și salturi în starea de sănătate: o vindecare mai rapidă, un răspuns neașteptat de bun la o medicație sau la o terapie.

