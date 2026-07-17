Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 18 – 24 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 18 – 24 iulie 2026

Între 18 și 19 iulie dimineața, avantaje materiale modeste, dar necesare, soluții corecte, în favoarea nativilor, ale unor chestiuni fiscale sau salariale.

Soarele va face conjuncție cu steaua fixă Procyon, aflată în tranzit prin sectorul lucrurilor secrete, tăinuite și al bolilor lungi, cronice și karmice, acesta nu va aduce schimbări spectaculoase, ceea ce va permite accesul celor născuți în zodia Leului la informațiile necesare descifrării unei enigme sau a unor premise ce nu au putut fi decelate.

Procyon este considerat o stea norocoasă, astfel că beneficiul unor știri, informații, avertismente sau cunoștințe într-un domeniu delicat poate fi un pas important pentru a ajunge la rezoluții corecte. Între 19 iulie, după ora 7:57′, și 21 iulie după-amiaza, schimbul de impresii și informații va fi dezordonat și lipsit, de multe ori, de sens. Context instabil, versatil și mai puțin favorabil susținerii unor examene la probele orale.

Între 21 iulie, după ora 16:35′, și zorii zilei de 24 iulie, atmosferă încărcată „în casă”, tensiuni cu părinții sau rudele în vârstă, solicitări profesionale, relații parteneriale care trec prin crize și fracturi; stare de suprasolicitare sau incapacitate de a face față tuturor provocărilor. Pe 22 iulie, Soarele va intra în zodia Leului și, până pe 23 august, va străbate casa I a personalității Leilor și le va da energie și motivație, rigoare și ambiție. În acest răstimp, Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Rigel și va influența casa relațiilor de prietenie; ar putea fi vorba de un ajutor sau de o susținere venită din partea unui apropiat.

Marte va accentua atitudinea rigidă sau autoritară a nativilor și dorința de a-i convinge pe aceia cu orice preț. Din 24 iulie, după ora 4:07′, instabilitate afectivă, disponibilitatea de a transforma micile neplăceri în prilej de dezbatere și de critică a celor dragi sau din cercul lor de apropiați.

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