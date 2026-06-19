Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 20 – 26 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 20 – 26 iunie 2026

Între 20 și 21 iunie, seara, târziu, răstimp care va curge banal, fără situații ieșite din comun în plan bănesc sau salarial. Singura complicație ar putea veni de la un prieten (cuadratură Uranus/Nodul Sud al Lunii) care, din cauza neseriozității, l-ar putea pune, pe câte un Leu care i-a acordat încredere, în încurcătură (neplata la timp a unei datorii, retragerea drintr-un proiect comun).

Pe 21 iunie, dimineața, Soarele va intra în zodia Racului și, până pe 22 iulie, seara, va tranzita casa a XII-a a sănătății unde, deși va răspândi energie astrală, va solicita îndeosebi funcțiile digestive (mai precis stomacul), metabolismul și regimul zahărului.

Acest tranzit, alături de Solstițiul de vară, va mai avea rolul de a trezi curiozitatea nativilor cu privire la părinți, bunici, familie extinsă, strămoși, moșteniri, cazuistică îndemnându-i să cerceteze, dacă există, o arhivă de familie (documente, acte, corespondență, fotografii, relatări de presă), care să le completeze imaginea sau să le permită să găsească răspunsuri rămase până acum fără vreo explicație în biografia lor materială sau imaterială (afectivă, morală, culturală, spirituală).

Între 21 iunie, după ora 23:55′, și 24 iunie, dimineața, dialoguri incomode; procesul de învățare se va desfășura greoi, mintea nativilor fiind lesne abătută de stimulii altor provocări de moment.

Între 24 iunie, după ora 09:44′, și 26 iunie, seara, context astral care va solicita casa a X-a a puterii, dându-le nativilor un sentiment de insecuritate și de vulnerabilitate ceea ce va face să crească nivelul de atenție, de vigilență dar și de reacție rapidă la propriu și la figurat. Din 26 iunie, după ora 21:41′, surprize, nu toate plăcute, de la prieteni sau de la cei dragi; neînțelegeri trecătoare, mici ieșiri personale care nu fac plăcere Leilor. Posibilă consolidare a unei idei prin înțelegerea adevărului care o fundamentează.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.