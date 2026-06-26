Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 27 iunie – 3 iulie 2026

Între 27 și 29 iunie dimineața, cele două case ale relațiilor personale vor intra într-o nouă etapă mai tulbure, mai dinamică, mai complicată, care va trebui gestionată cu atenție, din 28 iunie, când Marte va intra în zodia Gemenilor, până pe 11 august, timp în care va pune în evidență aspectele în neregulă în respectiva relație: un grad prea mare de toleranță, un comportament autoritar sau invaziv

Între 29 iunie, după ora 10:19′, și 1 iulie noaptea, cele două case ale sănătății vor purta marcajul Lunii Pline în Capricorn, din 30 iunie, care va accentua locurile „șubrede” din organismul nativilor.

Tot pe 30 iunie, Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 23 iulie, va permite nativilor să reevalueze și să corecteze unele erori comise din neînțelegerea corectă a premiselor sau a unor detalii sau subtilități privitoare la evoluția stării lor de sănătate. Plasată, deopotrivă, și în sectorul muncii și al activităților practice, Luna Plină va bloca o serie de demersuri din teama de schimbări sau din reticența în fața deciziilor „aventuriste” în plan profesional.

Pe 30 iunie, Jupiter va intra în zodia Leului și, până pe 26 iulie 2027, îi va proteja pe Lei din perspectiva tranzitului său prin casa I a acestora, aducându-le noroc, protecție, energie, evoluție favorabilă pe toate planurile. Între 30 iunie și 6 iulie, el va face o cvadratură, la grad perfect, cu Kiron, intrat pe 19 iunie în zodia Taurului.

De reținut că tranzitul lui Kiron prin Taur va dura până pe 18 septembrie și le va atrage atenția nativilor asupra sectoarelor care vor fi puse la încercare în următorii opt ani, din 14 aprilie 2027, când el va intra definitiv în zodia Taurului. Între 1 iulie, după ora 22:33′, și 3 iulie vor apărea primele disensiuni între Lei și partenerii lor de toate categoriile; unele proiecte pot intra într-o stare de conflict, de blocaj sau de dezorganizare.

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