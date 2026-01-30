Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Între 31 ianuarie și începutul zilei de 1 februarie, mecanisme astrale care privesc universul interior, amintirile și impresiile din trecut.

Între 1 februarie, după ora 2:09′, și 3 februarie, Luna va tranzita casa I a personalității celor despre care vorbim și în ziua de 2 februarie se va afla în postura de Lună Plină în Leu care va alcătui cinci opoziții cu planetele din Vărsător, implicând direct și energic casa a VII-a a relațiilor parteneriale. Astfel, putem vorbi despre un răstimp solicitant, consumator de energie și cu un potențial conflictual ce nu trebuie ignorat, motiv pentru care evitați întâlnirile de afaceri sau discuțiile importante înaintea semnării unei înțelegeri sau a unui contract.

Între 3 februarie, după ora 5:21′, și dimineața zilei de 5 februarie, regimul financiar și/sau salarial va fi stabil. Între 5 februarie, după ora 11:33′, și 6 februarie, registrul dialogurilor, al comunicării interumane curente, al învățăturii și al deplasărilor li se va părea unora dintre Lei ciudat, acestea funcționând altfel decât în alte dăți și nu va fi vorba de o impresie subiectivă, pentru că ele vor fi determinate de intrarea planetei Neptun, în ziua de 26 ianuarie, în zodia Berbecului, semn în care s-a aflat pentru ultima oară între 14 aprilie 1861 și 7 aprilie 1875.

Până pe 23 martie 2039, Neptun va instaura un regim al contradicțiilor, al contrariilor și al disensiunilor cu care nativii vor trebui să se obișnuiască pentru a nu escalada eventualele conflicte.

Pe 5 februarie, Uranus va reveni la mișcarea directă și până pe 26 aprilie, când planeta va părăsi zodia Taurului, va permite schimbări, uneori chiar salturi, în planul vieții profesionale. Deocamdată, el va face cinci cuadraturi cu cele cinci planete în tranzit prin Vărsător, din sectorul relațiilor parteneriale, pe care le va supune unor transformări sub imperiul evenimentelor neașteptate.

