Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 15 – 21 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 15 – 21 august 2026

Pe 15 august, ordine și rigoare ori bună administrare a relațiilor parteneriale. Între 15 august după-amiaza, după ora 0:46′, și miezul, nopții de 18 august, șansa unor câștiguri sau avantaje de valoare medie care îi poate scoate însă pe unii Pești din „necaz”.

Între 18 august, după ora 0:46′, și dimineața zilei de 20 august, relații corecte, relativ eficiente, cu instituțiile statului, mai ales cu instituțiile de învățământ (școli, colegii, universități). Cvadratura între Neptun și Marte, din 17 și 18 august, va accentua unele disfuncții în relația nativilor, în postură de părinți, cu copiii lor, mai ales acolo unde pretențiile celor din urmă nu pot fi acceptate de către Pești.

Între 20 august, după ora 11:30′, și 21 august, energie, inițiativă, determinare, asumare liberă de sarcini de serviciu sau de misiuni publice ori decizii sociale care pot stârni critici sau dispute ori reproșuri. Pe 21 august, planeta Venus va face opoziție cu Saturn, pe axa Balanță/Berbec, la 14°, interesantă prin ineditul rarității ei (ultima dată, un aspect similar s-a petrecut pe 29/30 octombrie 1996), ceea ce înseamnă că va sublinia limitele sau condițiile în care niște bani pot fi primiți ori cheltuiți.

Secvență care se va încheia în preajma acestei date; aspectul îi privește pe cei maturi, născuți între martie 1967 și aprilie 1969, sau pe cei mai tineri, născuți în toamna anului 1996.

Relația armonică (minoră) Pluton sextil Neptun va funcționa între 18 august și 28 septembrie și va permite aflarea unor adevăruri cu privire la aspectele neștiute care le-au grevat o vreme veniturile și echilibrul financiar. Atenție, întreaga săptămână, la ceea ce se va petrece la locul de muncă; nu neapărat în chip neplăcut, ci cu o componentă legală, juridică. Unii Pești pot lua decizii radicale pe plan profesional (demisie, pensionare). Solicitare intensă a fiziologiei inimii și a arterelor coronare.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE