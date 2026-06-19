Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 20 – 26 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 20 – 26 iunie 2026

Între 20 și 21 iunie, seara, târziu, slabe șanse să se ajungă la o rezoluție în plan partenerial: stagnare, lipsă de reacție, dezinteres de ambele părți.

În ziua de 21 iunie, dimineața, Soarele va intra în zodia Racului, marcând Solstițiul de vară, și până pe 22 iulie, seara, va tranzitat casa a V-a a relațiilor sentimentale, a emoțiilor creatoare, a inspirației și a artei interpretative sau a relațiilor dintre părinții-Pești și copiii lot. Pe fond, e „destul de multă Apă” Dacă ne gândim că, în această perioadă se vor afla în zodia Racului, în tranzit, trei planete care vor exercita o influență puternică asupra nativilor care se vor simți inundați de impresii, trăiri, speranțe alcătuite din lumini și umbre, pentru că vor funcționa și îndoielile sau neîncrederea nu doar visul înaripat.

Între 21 iunie, după ora 23:55′, și 24 iunie, dimineața, idei, cercetări, documentare în vederea calibrării unei inițiative cu scopul de a câștiga bani. Peștii nu sunt ei bancherii zodiacului și nici afaceriștii zodiacului dar, în acest context, pot fi rezonabili, și pot construi o strategie corectă.

Între 24 iunie, după ora 09:44′, și 26 iunie, seara, cele două case ale comunicării pot fi profitabile prin temeinicia studiului sau a informării și prin subtilitatea observațiilor sau valoarea intuițiilor. În rest, sunt de evitat întâlnirile cu persoanele complicate, dificile, certărețe sau cu „idei fixe”.

Din 26 iunie, după ora 21:41′, provocări, secvențe delicate în relația cu publicul mai ales dacă Peștii se vor hotărî să rostească adevăruri care nu le vor conveni unora. Relația astrală importantă a celor născuți în zodia Peștilor cu planetele din Rac trebuie asimilată cu măsură pentru că există riscul ca aceștia să se lase duși de un val de entuziasm în fața unui proiect seducător și să piardă contactul cu realitatea; visul frumos va trebui condus și cu rațiune nu doar cu viziunea.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.