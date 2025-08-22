Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 23 – 29 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 23 – 29 august 2025

Pe 23 august, discuții la locul de muncă pe teme de organizare și salarizare ori de statut profesional (responsabilități, funcții, volum de muncă). Nativii nu vor privi toate schimbările cu încredere sau cu entuziasm; unii se vor considera lezați și vor comunica asta scurt și clar celor în drept să ia măsuri sau să arbitreze nemulțumirile.

Între 23 august, după ora 8:24′, și după-amiaza zilei de 25 august, relațiile parteneriale vor fi abordate cu răbdare, obiectivitate și metodă grație influenței Lunii Noi în Fecioară, din 23 august, care le va permite să renunțe la ipostazele perimate și să deschidă un nou ciclu relațional. Peștii vor fi parteneri onești, dar își vor cunoaște și susține interesul cu argumente logice.

Pe 25 august, planeta Venus va intra în zodia Leului și va tranzita casa sănătății curente și a bolilor scurte, funcționând, până pe 19 septembrie, ca un protector pentru întregul organism și, mai ales, pentru funcțiile inimii.

În planul relațiilor de muncă, Venus ar putea atrage ofertele interesante și avantajoase, schimbările favorabile ori câștigarea unor drepturi de care au fost păgubiți și pe care acum le pot recăpăta prin întâmpinări, sesizări, acțiuni în instanță, dialog direct, mediere. Între 25 august, după ora 17:18′, și începutul zilei de 28 august, cele șase opoziții pe casa banilor și a beneficiilor materiale vor complica demersurile nativilor.

Va fi multă agitație (uneori sterilă), deplasări, contacte umane, dialoguri mai puțin convingătoare sau utile în vederea intrării în normalitate a unei secvențe ce presupune administrarea banilor și a datoriilor sau a îndatoririlor financiare ale nativilor. Între 28 august, după ora 4:27′, și 29 august, ideile răscolite de amintiri, tulburate de evenimentele din spațiul public sau de tensiunile din mediul socioprofesional vor influența starea de spirit a Peștilor care „nu vor fi în apele lor”.

