Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 29 august – 4 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 29 august – 4 septembrie 2026

Între 29 și 30 august în zori, Peștii vor fi expresivi, intuitivi, inspirați și fermecători în familie și în societate, dar vor aborda corect și pragmatic unele chestiuni parteneriale.

Între 30 august, după ora 05:38′, și 1 septembrie dimineața, agitație pe teme bănești curente; șansa de a fi ajutați într-un hățiș de formalități juridice sau fiscale. Planeta Venus va face conjuncție cu Arcturus, ghidul ceresc al navigatorilor, care le poate înlesni nativilor favoruri, cadouri, atenții ori ajutoare venite din partea unor persoane sau instituții, în timp ce steaua Spica, simbolizând perioada secerișului și abundența, poate atrage avantaje substanțiale în urma bunei exploatări a resurselor funciare, imobiliare sau patrimoniale.

Între 1 septembrie, după ora 11:01′, și 3 septembrie după prânz, sectorul comunicării va fi calm, iar nativii vor dori să se bucure de acest respiro când nu vor mai trebui să facă față solicitărilor la dialoguri în care ar fi obligați să-și asume opinii ce pot stârni replici dezagreabile.

Planeta Marte va face conjuncție cu steaua fixă Sirius, care îi va face mai interiorizați, mai profunzi, dar și mai răscoliți de amintirea unor întâmplări de dată recentă, când cei dragi lor nu au fost la înălțimea așteptărilor. Unii Pești, considerându-se lezați pe nedrept, vor acumula un năduf pe care însă vor ezita să-l comunice celor care l-au provocat, preferând să se frământe în interioritatea lor. Marte va face conjuncție și cu steaua Canopus (cârmaciul corabiei lui Menelaos), care îi va ajuta să „nu-și piardă busola” în acest hățiș de trăiri, tristeți, amărăciuni și revolte și să ia decizii adecvate scopurilor lor.

Între 3 septembrie, după ora 14:47′, și 4 septembrie, nehotărâre cu privire la o decizie majoră ce ar presupune despărțirea de casa sau de terenurile ori de valorile materiale care se află în regim de coproprietate sau în indiviziune.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

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