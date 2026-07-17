Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 18 – 24 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 18 – 24 iulie 2026

Între 18 și 19 iulie dimineața, dialoguri pe teme administrative sau din activitățile curente; cei tineri vor avea parte de situații favorabile lor, în cazul în care vor susține examene, teste, verificări în vederea admiterii într-o formă de învățământ, la o specializare sau angajarea într-un loc de muncă.

În această perioadă, Soarele va face conjuncție cu steaua fixă Procyon, în casa I a personalității, postură astrală care îi va împinge să adopte o atitudine fermă, să devină cunoscuți ori să se afirme prin dialog și luări de cuvânt curajoase, dar indică și riscul unei căderi rapide dintr-o poziție socială, profesională sau publică (răni morale) din cauza lipsei de măsură (exagerări).

Între 19 iulie, după ora 7:57′, și 21 iulie după-amiaza, Racii vor manifesta dezinteres pentru chestiunile practice pe care le va pune gospodăria și care, evident, nu le vor da mari satisfacții. Între 21 iulie, după ora 16:35′, și zorii zilei de 24 iulie, amărăciuni sufletești, stări speciale (melancolie, dor, regret, amintiri).

În seara zilei de 22 iulie, Soarele va intra în zodia Leului și, până pe 23 august, va influența în mod pozitiv chestiunile financiare; până spre 30 iulie, conjuncția Soare/Jupiter va permite rezolvările unor abuzuri salariale pe căi legale. În acest răstimp, Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Rigel și le va imprima nativilor preocupări specifice legate de mecanică, chestiuni militare sau studii politehnice.

Plasat în casa I a personalității, Rigel le va modifica pentru niște zile comportamentul, imprimând o atitudine curajoasă, încăpățânată, capabilă să convingă pe oricine de orice. Din 24 iulie, după ora 4:07′, tulburări la nivelul circulației arteriale și al motricității aparatului locomotor; unele disfuncții ar putea fi justificate, pentru cei care trăiesc în emisfera nordică, de căldurile estivale, altele pot fi provocate de activitățile solicitante.

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