Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 30 august – 5 septembrie 2025

În ziua de 30 august, răstimp marcat pentru unii de amintiri neplăcute, de concluzii dezamăgitoare ori de informațiile referitoare la o relație afectivă care provoacă neliniște.

Între 30 august, după ora 17:05′, și începutul zilei de 2 septembrie, dialoguri, consultări, ședințe, opinii contradictorii pe teme de muncă. Atenție că multe motivații ale schimbărilor preconizate vor rămâne necunoscute, pentru că Uranus, care până acum „a lucrat din opoziție”, se pregătește de o retrogradare până pe 5 februarie 2026, timp în care va reveni în relațiilor de prietenie și nu va mai influența nici „de la distanță” acest sector.

Pe 1 septembrie, Saturn va reveni în zodia Peștilor, pe care o va traversa în mișcare aparent retrogradă până pe 29 noiembrie și apoi, în mișcare directă, până pe 14 februarie 2026, când o va părăsi definitiv, reluând temele majore de viață cu care nativii s-au mai confruntat, între aprilie și mai 2025, referitoare la studii, progres prin pregătire profesională superioară, integrare în activități colective sau în instituții de prestigiu.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Între 2 septembrie, după ora 4:45′, și 4 septembrie la prânz, relațiile parteneriale, aflate în negociere sau într-un efort de consolidare pe baze clare, vor trece prin momente de distanțare reciprocă a partenerilor ca interes comun care i-a adus în postura de „negociatori”. Pe 2 septembrie, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 18 septembrie, va constitui un factor de echilibru în dialogurile și în abordările oficiale.

El va mai patrona, în chip util și eficient, relațiile cu instituțiile administrative, deplasările cu scop precis, rezolvarea unor dosare. Între 4 septembrie, după ora 13:32′, și 5 septembrie, Racii vor oscila între speranță și încredere într-o soluție financiară convenabilă și uimirea sau exasperarea provocată de excesul de zel ori de abordările neprofesioniste ale unor funcționari.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE