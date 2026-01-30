Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Între 31 ianuarie și începutul zilei de 1 februarie, Luna va tranzita casa I a personalității celor născuți în zodia Racului și le va accentua niște rezerve interioare de prudență, de temeri, de autocontrol, uneori poate exagerate, dar, cu siguranță, motivate de circumstanțele la care se referă un eveniment, o discuție, o situație cu care nativii nu sunt de acord, dar pe care, pentru moment, nu au resursele necesare să le gestioneze.

Între 1 februarie, după ora 2:09′, și 3 februarie dimineața devreme, axa celor două case ale banilor, bunurilor și avantajelor materiale, care depind de voința și putința altor persoane sau instituții, va fi tulburată de Luna Plină în Leu, din 2 februarie, care va mai face și cinci opoziții cu planetele în tranzit prin Vărsător, dând un aspect special, efervescent, chiar și situațiilor banale care pot apărea în viața cotidiană din senin, ridicând probleme patrimoniale în fața cărora Racii nu trebuie să intre în panică, ci să rămână calmi până se stinge acest „foc de artificii”. Mai ales că unele ipostaze pot aduce și schimbări favorabile lor.

Între 3 februarie, după ora 5:21′, și dimineața zilei de 5 februarie, deplasări în regimul obișnuit, interes restrâns pentru informații și învățătură.

Pe 5 februarie, Uranus va reveni la mișcarea directă și până pe 26 aprilie, când planeta va părăsi zodia Taurului, va reformula termenii în care vor evolua în etapa următoare relațiile de prietenie.

Între 5 februarie, după ora 11:33′, și 6 februarie, ipostaze ale vieții de familie sau ale activității profesionale, cu care nativii nu s-au mai confruntat, provocate de influența planetei Neptun, care, pe 26 ianuarie, a intrat în zodia Berbecului; până pe 23 martie 2039, ea va introduce accente speciale în plan personal pe care nici un nativ nu le-a mai trăit, pentru că Neptun a tranzitat ultima dată zodia Berbecului între 14 aprilie 1861 și 7 aprilie 1875.

