Horoscop săptămânal Săgetător – 10 – 16 ianuarie 2026

Între 10 și 11 ianuarie la prânz, relațiile personale vor evolua corect, cultivând un entuziasm temperat.

Între 11 ianuarie, după ora 12:56′, și începutul zilei de 14 ianuarie, stare generală morocănoasă; Săgetătorii nu vor avea chef de muncă, nici chiar de activitățile relaxante; cufundare în amintiri, „rumegarea” unor episoade din viața personală care nu le dau pace, efort de a pătrunde sensul unor afirmații sau întâmplări care nu le sunt deloc clare nativilor.

Stare de iritare și de instabilitate legată de evoluția lucrurilor la locul de muncă. Între 14 ianuarie, după ora 1:34′, și 16 ianuarie după prânz, Luna va tranzita casa I a personalității Săgetătorilor și le va da niște impulsuri utile pentru a fi activi și eficienți: mai mult optimism, mai mult chef de a rezolva o serie de treburi personale, de a-și asuma unele obligații de familie ori de a se îngriji pe sine.

Cei mai exigenți, motivați de influența negativă a Lunii Negre, vor dori să facă una sau mai multe schimbări în viața lor și vor începe cu cele care nu cer prea mult efort: să-și schimbe tunsoarea, culoarea părului, obiceiurile cotidiene, garderoba ori să-și vadă de sănătate prin varii tehnici de îngrijire corporală, pentru – spun ei! – a-și schimba imaginea despre sine care nu le mai face plăcere. Firește, pentru o schimbare adevărată, ei ar trebui să se-ndrepte spre alte zone ale existenței lor, mai importante.

Din 16 ianuarie, după ora 13:47′, casa a II-a a banilor câștigați prin efort personal ar putea fi vedeta momentului prin radicalismul cu care va pune una sau mai multe probleme de rezolvat în fața Săgetătorilor, mai ales că, în afara influenței conjugate a celor cinci planete care tranzitează această casă a II-a, două dintre ele, Soarele și Venus, vor face două Trigoane cu Uranus, plasat în casa muncii, ceea ce indică o posibilă schimbare neprevăzută, dar peste puterea nativilor de a o controla.

