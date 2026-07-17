Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 18 – 24 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 18 – 24 iulie 2026

Între 18 și 19 iulie, dimineața, mici succese în plan profesional, activități al căror merit și valoare vor fi recunoscute de către specialiști, colegi sau public.

Soarele va face conjuncție cu steaua fixă Procyon, postură astrală care indică o atitudine curajoasă, faimă, bogăție, noroc și avansări bruște dar indică și riscul unei căderi rapide dintr-o poziție înaltă. Plasat în sectorul avantajelor materiale și al gestionării averii, Procyon, alături de Soare, le va sugera nativilor metoda de urmat pentru a rezolva o serie de încurcături și conflicte specifice gestionării unei averi.

Între 19 iulie, după ora 07:57′, și 21 iulie, după-amiaza, relațiile personale vor fi inegale, nativii oscilând între a trece cu vederea niște derapaje sau a le atrage atenția celor care le comit. Între 21 iulie, după ora 16:35′, și zorii zilei de 24 iulie, tranzitul Lunii prin casa a XII-a a enigmelor le poate intensifica nativilor intuiția, le poate induce vise premonitorii sau stări telepatice; rafinare a simțurilor subtile.

Pe 22 iulie, Soarele va intra în zodia Leului și, până pe 23 august, va constitui un factor de progres pe calea perfecționării profesionale și a evoluției personale, în principal, prin studiu și învățare. Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Rigel, de natură marțiană, la rândul ei, și le va imprima nativilor, în dialoguri și comportament, o atitudine de frondă, curajoasă, încăpățânată, capabilă să convingă pe oricine de orice; energia și implicarea în activități comune, uneori temerare, va stârni admirația celor din jur.

Din 24 iulie, după ora 04:07′, Luna le va da Săgetătorilor energie, entuziasm și o stare generală bună plină de încredere în propriile lor puteri. Atenție, pe 24 și, ulterior, pe 25 iulie, la efectele cuadraturii Venus/Marte asupra relațiilor parteneriale, a imaginii publice și a exercitării profesiei. Risc de conflicte personale.

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