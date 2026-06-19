Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 20 – 26 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 20 – 26 iunie 2026

Între 20 și 21 iunie, seara, târziu, activități profesionale de rutină, executate corect și atent. Pe 21 iunie, dimineața, Soarele va intra în zodia Racului și, până pe 22 iulie, seara, va tranzita casa a VIII-a a banilor și bunurilor care vin în funcție de dorința, voința sau putința unor persoane particulare sau a deciziilor unor instituții care le validează dreptul asupra unor bunuri, lichidități sau avantaje și beneficii.

Între 21 iunie, după ora 23:55′, și 24 iunie, dimineața, relațiile personale vor evolua diferit: cele de prietenie în registrul plăcut, amabil și superficial, cele de simpatie, de dragoste, de atracție, de iubire, mai tumultuos. Nativii se vor confrunta cu impresii contradictorii care îi vor conduce la concluzii pe care ezită să le accepte ori în al căror nume să ia o decizie.

Săgetătorii vor fi nerăbdători să înțeleagă despre ce e vorba și vor avea mereu impresia că ei sunt cei care greșesc pentru că nu știu să interpreteze acele mesaje. Un ajutor le-ar putea veni de la planeta Venus care va ridica cota stimei de sine și le va permite să se „înalțe” deasupra realității pe care o analizează, oferindu-le distanța necesară să „vadă” și să înțeleagă mai bine lucrurile.

Între 24 iunie, după ora 09:44′, și 26 iunie, seara, cele două case ale sănătății vor fi tranzitate de trei planete care, pe fond, nu vor provoca stări alarmante, doar că, opoziția Lună/Marte, pe direcția Scorpion/Taur, nu are cum să fie armonioasă nici în planul psihic, nici în cel organic.

Solicitare suplimentară a glandelor suprarenale, a glandei tiroide și a aparatului endocrin, în general. Din 26 iunie, după ora 21:41′, răstimp al prudenței necesare, al renunțării la o serie de întâlniri și decizii pe fondul unui tranzit complicat în casa I care îi va face vulnerabili la stres și provocări și sensibili la laude și „vise frumoase”. O relație partenerială va fi pusă la încercare.

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