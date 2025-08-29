Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 30 august – 5 septembrie 2025

În ziua de 30 august, amintiri sau ecou al evenimentelor recente mai puțin armonioase. Între 30 august, după ora 17:05′, și începutul zilei de 2 septembrie, Luna va străbate casa I a personalității Săgetătorilor și va accentua starea de bine, de încredere în propriile forțe, de optimism și energie.

Doar că cele șase posturi astrale ale Crucii mobile vor alcătui un Pătrat mistic destul de greu de susținut, pentru că ele vor genera provocări într-unul sau în mai multe sectoare care le vor solicita atenția, răbdarea și le vor risipi energia în direcții contradictorii, cel mai important sector vizat de acest context fiind cel al carierei, al succesului și al afirmării profesionale, unde, timp de câteva zile, nativii se vor confrunta cu situații deloc confortabile.

Pe 1 septembrie, Saturn va reveni în zodia Peștilor, pe care o va traversa în mișcare aparent retrogradă până pe 29 noiembrie și apoi, în mișcare directă, până pe 14 februarie 2026, când o va părăsi definitiv, referitoare la familia din care provin și/sau la casă, locuință, gospodărie care va ridica din nou problemele cu care Săgetătorii s-au mai confruntat, între aprilie și mai 2025. Între 2 septembrie, după ora 4:45′, și 4 septembrie la prânz, concluzii mai puțin „vesele” legate de prezentul financiar.

În ziua de 2 septembrie, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 18 septembrie, va tranzita casa a X-a a puterii, a funcțiilor și a demnităților și alături de Soare va crea un cadru onest, demn și rezonabil pentru consolidarea autorității, obținerea unei imagini favorabile sau construirea unui succes sau a unei afirmări oneste.

Între 4 septembrie, după ora 13:32′, și 5 septembrie, informații care îi pot lua prin surprindere pe Săgetători; posibilă nevoie de a face pe nepregătite o călătorie, o scurtă deplasare, o vizită. Susținere din partea Marelui Benefic și protector în plan financiar.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

