Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 18 – 24 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 18 – 24 iulie 2026

Între 18 și 19 iulie, dimineața, relații de prietenie convenabile prin ton și implicare în activități comune. Soarele va face conjuncție cu steaua fixă Procyon, care aduce curaj, faimă, bogăție, noroc și avansări bruște dar indică și riscul unei căderi rapide dintr-o poziție înaltă.

Influența acestei combinații se va resimți în pregătirea superioară profesională, în abordarea unor teme ce le vor permite nativilor să se afirme ori chiar să impresioneze, context în care nativii vor da dovadă de ambiție și dedicare și vor sacrifica odihna, plăcerile, relaxarea.

Între 19 iulie, după ora 07:57′, și 21 iulie, după-amiaza, starea de sănătate va fi oscilantă cu momente de echilibru interior dar și cu momente de destabilizare (nervi, pierderea răbdării, mici explozii verbale, stres) mai ales pe fondul unei activități profesionale solicitante, „în asalt”. Între 21 iulie, după ora 16:35′, și zorii zilei de 24 iulie, Luna va tranzita casa I a personalității Scorpionilor și le va rafina mijloacele de exprimare dar va fi parte și la funcționarea mai multor cuadraturi și opoziții pe semnele Fixe care vor pune accente imperative pe profesie, familie, relații parteneriale, statut personal.

Pe de 22 iulie, Soarele va intra în zodia Leului și, până pe 23 august, va susține, în chip minunat, casa a X-a a carierei, a puterii și a imaginii publice; cea mai specială perioadă va începe pe 24 iulie și va dura până pe 2 august, răstimp în care Soarele se va afla în conjuncție cu Jupiter, în Leu, pentru ultima dată în următorii doisprezece ani.

Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Rigel și le va imprima nativilor preocupări legate de chestiunile financiare sau patrimoniale inducându-le o atitudine de frondă, curajoasă, încăpățânată, capabilă să convingă pe oricine de orice. Din 24 iulie, după ora 04:07′, teme financiare cu implicarea uneia sau mai multor instituții. Posibile amenzi.

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