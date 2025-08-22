Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 23 – 29 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 23 – 29 august 2025

În prima parte a zilei de 23 august, dimineață bogată în activități profesionale și, acolo unde va fi cazul, în activități publice cu miză sociopolitică, economică, culturală, pedagogică.

Nativii vor face față cu brio, vor avea succes, iar cei tineri, care abia acum se vor „lansa”, vor fi convingători, dovedind un frumos potențial de dezvoltare pe direcția în care se vor afirma. Între 23 august, după ora 8:24′, și după-amiaza zilei de 25 august, relațiile de prietenie vor evolua în nota imprimată de specificul Lunii Noi în Fecioară, din dimineața zilei de 23 august, ceea ce ne permite să estimăm că unii nativi vor putea cultiva o relație mai veche, dar insuficient consolidată până acum, sau ar putea să pună bazele unor activități comune cu un prieten sau cu un grup de apropiați care se regăsesc pe coordonatele comune ale acelorași gusturi, pasiuni și interese.

Pe 25 august, planeta Venus va intra în zodia Leului și, până pe 19 septembrie, va juca un rol important în sectorul casei a X-a, funcționând ca un deschizător de drumuri sau, dacă va fi cazul, ca un protector pentru succes, aducând spor de autoritate și ascensiune în carieră.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

Între 25 august, după ora 17:18′, și începutul zilei de 28 august, cele două case ale sănătății vor fi solicitate de șase opoziții care vor funcționa, în acest răstimp, pe direcția Berbec/Balanță, accentuând senzațiile neplăcute, chiar dacă de scurtă durată, cât și neliniștea, agitația și lipsa de răbdare ori de concentrare; posibile insomnii, migrene, tulburări de văz și/sau de echilibru în funcție de vârstă și de tabloul clinic.

Între 28 august, după ora 4:27′, și 29 august, Luna va tranzita casa I a personalității, dar, din păcate, aici va face o conjuncție plină de neprevăzut cu Luna Neagră, care, în varianta blândă, îi va întrista; risc de a face greșeli în viața de fiecare zi pe acest fond tulburat de gânduri destabilizatoare.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE