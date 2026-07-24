„Trebuie să avem claritate morală”

Laura Loomer, o susținătoare vocală a lui Donald Trump și o figură cunoscută pentru comentariile sale controversate pe rețelele sociale, s-a întâlnit joi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după o schimbare radicală de atitudine față de războiul din Ucraina, care ar putea avea ecouri politice la Washington. Timp de mai mulți ani, Loomer a minimalizat invazia Rusiei în Ucraina și a distribuit mesaje favorabile narațiunilor ruse către cei aproape două milioane de urmăritori ai săi.

În această săptămână, aceasta și-a schimbat poziția după ce a vizitat Ucraina.

„Tocmai am trăit primul meu atac aerian în Ucraina. Sirenele urlă. Aceasta este realitatea de zi cu zi pentru fiecare ucrainean”, a scris Loomer pe platforma X în timpul vizitei.

„Am spus adesea că nu îmi pasă. Privind în urmă, nu a fost un lucru prea frumos de spus”, a adăugat ea.

Joi, Loomer a declarat: „Trebuie să avem claritate morală”.

Schimbarea de poziție este una semnificativă pentru o persoană care, în trecut, a criticat sprijinul Statelor Unite pentru apărarea Ucrainei, afirmând că aceasta este „o țară plină de apologeți ai naziștilor” – o afirmație folosită de Rusia pentru a-și justifica invazia – și că este „condusă de un apologet al jihadiștilor”.

Întâlnirea cu Zelenski și interviul pentru emisiunea sa

Nu este clar ce a determinat vizita Laurei Loomer în Ucraina și nici cum a fost organizată întâlnirea cu Volodimir Zelenski. Aceasta a prezentat întâlnirea ca fiind un interviu pentru emisiunea sa difuzată pe platforma Rumble, „Loomer Unleashed”.

Loomer a publicat o fotografie alături de Zelenski și ulterior un fragment din interviu, în care l-a întrebat despre confruntarea avută cu Donald Trump în Biroul Oval și despre modul în care relația sa cu președintele american s-a îmbunătățit ulterior. Zelenski a spus că apropierea dintre cei doi lideri a fost posibilă datorită unei conversații scurte purtate la Vatican. „A fost un moment istoric, pentru că am schimbat relațiile în 15-20 de minute”, a declarat președintele ucrainean.

Laura Loomer și Casa Albă nu au răspuns solicitărilor de comentarii privind vizita, însă Donald Trump și-a exprimat susținerea pe rețelele sociale.

„Foarte bine!!!”, a scris Trump joi seara.

Vizita nu a fost organizată de guvernul ucrainean

Întâlnirea a fost confirmată anterior de Dmytro Lytvyn, purtător de cuvânt al președintelui ucrainean.

Acesta a precizat că nicio instituție guvernamentală ucraineană nu a organizat vizita și că biroul lui Zelenski a aflat inițial despre prezența lui Loomer în Ucraina prin intermediul rețelelor sociale.

„Este foarte important că @LauraLoomer se află în Ucraina și vede lucrurile cu propriii ochi, așa cum sunt ele”, a transmis biroul lui Zelenski marți.

„Este nevoie de curaj pentru a veni în Ucraina și pentru a nu fi descurajat de propaganda rusă sau de sirenele de raid aerian. Mulțumim, Laura”, a adăugat instituția joi.

A vizitat și Catedrala Adormirii din Lavra Pecerska

Pe lângă întâlnirea cu Volodimir Zelenski, Laura Loomer a vizitat Catedrala Adormirii din Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante obiective religioase ale Ucrainei.

Complexul monahal, cunoscut și sub numele de Mănăstirea Peșterilor, a fost afectat luna trecută de un atac atribuit de autoritățile ucrainene Rusiei.

Potrivit UNESCO, incendiul provocat de atac a produs pagube importante atât la interior, cât și la exterior.

Zelenski a descris incidentul drept „cea mai mare crimă a Moscovei împotriva culturii creștine”.

Rusia a negat responsabilitatea pentru atac și a susținut, fără să prezinte dovezi, că mănăstirea ar fi fost lovită de una dintre rachetele de apărare antiaeriană Patriot furnizate Ucrainei de Statele Unite, afirmând că aceasta ar fi putut devia din cauza vechimii.

Într-o înregistrare video realizată din interiorul bisericii, Loomer l-a acuzat pe Vladimir Putin de ipocrizie pentru prezentarea Rusiei drept apărătoare a creștinismului. „Pur și simplu nu cred că ar trebui să ai voie să spui că protejezi creștinismul dacă încerci să lansezi drone asupra lui Iisus Hristos”, a declarat ea.

Războiul continuă, fără o soluție rapidă

Printre oficialii ucraineni care s-au întâlnit cu Loomer și au participat la vizita sa s-au numărat Sergiy Kyslytsya și Tetyana Berezhna. Întâlnirea are loc într-un moment în care confruntările dintre Rusia și Ucraina continuă, fiind însă eclipsate în ultimele luni de războiul din Iran.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat joi, la reuniunea anuală a miniștrilor de externe de la Manila, că administrația americană este pregătită să contribuie la încheierea „războiului lipsit de sens” din Ucraina, dar a recunoscut că nu există o cale rapidă către un acord.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Era într-un azil, în scaun cu rotile. Fractura de șold i-a...” Un mare actor face acum o dezvăluire zguduitoare despre ultimele clipe de viață ale marii noastre doamne Adela Mărculescu. Cutremurător, ce s-a întâmplat, de fapt, cu ea
Viva.ro
„Era într-un azil, în scaun cu rotile. Fractura de șold i-a...” Un mare actor face acum o dezvăluire zguduitoare despre ultimele clipe de viață ale marii noastre doamne Adela Mărculescu. Cutremurător, ce s-a întâmplat, de fapt, cu ea
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
GSP.RO
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
GSP.RO
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
Parteneri
Felicitări, Filip! La ce liceu a intrat fiul genial al Luminiței Anghel și ce note a luat la Evaluarea Națională. Ce a povestit solista acum a stârnit un val de reacții “Primul pe lista lui de…”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, Filip! La ce liceu a intrat fiul genial al Luminiței Anghel și ce note a luat la Evaluarea Națională. Ce a povestit solista acum a stârnit un val de reacții “Primul pe lista lui de…”
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Planul secret pentru „Santinela NATO” la Marea Neagră. Obstacolul neașteptat în calea României
Adevarul.ro
Planul secret pentru „Santinela NATO” la Marea Neagră. Obstacolul neașteptat în calea României
Fluxul de țiței kazah, suspendat. Prețul carburanților poate urca cu 15-25% și pune presiune pe inflație
Financiarul.ro
Fluxul de țiței kazah, suspendat. Prețul carburanților poate urca cu 15-25% și pune presiune pe inflație
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
ObservatorNews.ro
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Acum s-a aflat! Adevăratul motiv pentru care “Insula iubirii” a fost mutată în septembrie. Fanii sunt revoltați, dar nu știau acest detaliu
Libertateapentrufemei.ro
Acum s-a aflat! Adevăratul motiv pentru care “Insula iubirii” a fost mutată în septembrie. Fanii sunt revoltați, dar nu știau acest detaliu
Parteneri
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
BREAKING! Trei directori din industria de apărare de stat, REȚINUȚI DE DNA!
Mediafax.ro
BREAKING! Trei directori din industria de apărare de stat, REȚINUȚI DE DNA!
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Redactia.ro
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință