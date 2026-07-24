„Trebuie să avem claritate morală”

Laura Loomer, o susținătoare vocală a lui Donald Trump și o figură cunoscută pentru comentariile sale controversate pe rețelele sociale, s-a întâlnit joi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după o schimbare radicală de atitudine față de războiul din Ucraina, care ar putea avea ecouri politice la Washington. Timp de mai mulți ani, Loomer a minimalizat invazia Rusiei în Ucraina și a distribuit mesaje favorabile narațiunilor ruse către cei aproape două milioane de urmăritori ai săi.

În această săptămână, aceasta și-a schimbat poziția după ce a vizitat Ucraina.

„Tocmai am trăit primul meu atac aerian în Ucraina. Sirenele urlă. Aceasta este realitatea de zi cu zi pentru fiecare ucrainean”, a scris Loomer pe platforma X în timpul vizitei.

„Am spus adesea că nu îmi pasă. Privind în urmă, nu a fost un lucru prea frumos de spus”, a adăugat ea.

Just experienced my first air raid in Ukraine.



Sirens blaring.



This is everyday for every Ukrainian.



I feel like such an asshole for minimizing the struggle of Ukrainians for the last 5 years. I often said I dont care. Looking back, that wasnt very nice of me to say.… — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 21, 2026

Joi, Loomer a declarat: „Trebuie să avem claritate morală”.

We need to have moral clarity. I dont care if people in the GOP disavow me.



They will come to see how evil Russia is as they continue funding Iran with weapons to murder US soldiers as they call for President Trump to be assassinated.



Welcome to the club of being disturbed.… https://t.co/akXANg6dsq — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 23, 2026

Schimbarea de poziție este una semnificativă pentru o persoană care, în trecut, a criticat sprijinul Statelor Unite pentru apărarea Ucrainei, afirmând că aceasta este „o țară plină de apologeți ai naziștilor” – o afirmație folosită de Rusia pentru a-și justifica invazia – și că este „condusă de un apologet al jihadiștilor”.

Întâlnirea cu Zelenski și interviul pentru emisiunea sa

Nu este clar ce a determinat vizita Laurei Loomer în Ucraina și nici cum a fost organizată întâlnirea cu Volodimir Zelenski. Aceasta a prezentat întâlnirea ca fiind un interviu pentru emisiunea sa difuzată pe platforma Rumble, „Loomer Unleashed”.

What actually happened behind closed doors after the explosive Oval Office meeting between Ukraines President Zelensky @ZelenskyyUa, President Trump @POTUS and Vice President @JDVance?



President Zelensky finally opens up in our exclusive interview.



Full interview drops soon! pic.twitter.com/R6pLPmqQ5j — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 23, 2026

Loomer a publicat o fotografie alături de Zelenski și ulterior un fragment din interviu, în care l-a întrebat despre confruntarea avută cu Donald Trump în Biroul Oval și despre modul în care relația sa cu președintele american s-a îmbunătățit ulterior. Zelenski a spus că apropierea dintre cei doi lideri a fost posibilă datorită unei conversații scurte purtate la Vatican. „A fost un moment istoric, pentru că am schimbat relațiile în 15-20 de minute”, a declarat președintele ucrainean.

Laura Loomer și Casa Albă nu au răspuns solicitărilor de comentarii privind vizita, însă Donald Trump și-a exprimat susținerea pe rețelele sociale.

„Foarte bine!!!”, a scris Trump joi seara.

Vizita nu a fost organizată de guvernul ucrainean

Întâlnirea a fost confirmată anterior de Dmytro Lytvyn, purtător de cuvânt al președintelui ucrainean.

Acesta a precizat că nicio instituție guvernamentală ucraineană nu a organizat vizita și că biroul lui Zelenski a aflat inițial despre prezența lui Loomer în Ucraina prin intermediul rețelelor sociale.

„Este foarte important că @LauraLoomer se află în Ucraina și vede lucrurile cu propriii ochi, așa cum sunt ele”, a transmis biroul lui Zelenski marți.

„Este nevoie de curaj pentru a veni în Ucraina și pentru a nu fi descurajat de propaganda rusă sau de sirenele de raid aerian. Mulțumim, Laura”, a adăugat instituția joi.

A vizitat și Catedrala Adormirii din Lavra Pecerska

Pe lângă întâlnirea cu Volodimir Zelenski, Laura Loomer a vizitat Catedrala Adormirii din Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante obiective religioase ale Ucrainei.

Thank you for giving me such a beautiful tour of the Lavra. @BerezhnaT told me she gave birth in a bomb shelter to her daughter 7 months ago because the Russians were bombing Kiev. I was able to see Russias attack on Christianity up close at the Lavra, among some incredible… https://t.co/nrvEG4Ktvr pic.twitter.com/JLiBAQ3dsC — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 23, 2026

Complexul monahal, cunoscut și sub numele de Mănăstirea Peșterilor, a fost afectat luna trecută de un atac atribuit de autoritățile ucrainene Rusiei.

Potrivit UNESCO, incendiul provocat de atac a produs pagube importante atât la interior, cât și la exterior.

Zelenski a descris incidentul drept „cea mai mare crimă a Moscovei împotriva culturii creștine”.

Rusia a negat responsabilitatea pentru atac și a susținut, fără să prezinte dovezi, că mănăstirea ar fi fost lovită de una dintre rachetele de apărare antiaeriană Patriot furnizate Ucrainei de Statele Unite, afirmând că aceasta ar fi putut devia din cauza vechimii.

Într-o înregistrare video realizată din interiorul bisericii, Loomer l-a acuzat pe Vladimir Putin de ipocrizie pentru prezentarea Rusiei drept apărătoare a creștinismului. „Pur și simplu nu cred că ar trebui să ai voie să spui că protejezi creștinismul dacă încerci să lansezi drone asupra lui Iisus Hristos”, a declarat ea.

Războiul continuă, fără o soluție rapidă

Printre oficialii ucraineni care s-au întâlnit cu Loomer și au participat la vizita sa s-au numărat Sergiy Kyslytsya și Tetyana Berezhna. Întâlnirea are loc într-un moment în care confruntările dintre Rusia și Ucraina continuă, fiind însă eclipsate în ultimele luni de războiul din Iran.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat joi, la reuniunea anuală a miniștrilor de externe de la Manila, că administrația americană este pregătită să contribuie la încheierea „războiului lipsit de sens” din Ucraina, dar a recunoscut că nu există o cale rapidă către un acord.

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