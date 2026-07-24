Cel mai mare proiect din ADR Sud-Muntenia

În județul Dâmbovița, investițiile în infrastructura montană ating un nou record, după ce ADR Sud Muntenia și CJ Dâmbovița au semnat contractul de finanțare pentru modernizarea drumului județean DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera – Etapa I.

Proiectul are o valoare de 390 de milioane de lei (aproximativ 78,3 milioane de euro n.r.) și prevede reabilitarea unui traseu de 19,14 kilometri.

„Este drumul județean pe care îl așteptăm de foarte mult timp, ținând cont de investițiile pe care le avem în regiunea montană și ținând cont de stațiunea turistică de interes național pe care o avem pe raza județului Dâmbovița”, a declarat președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, potrivit Agerpres.

El a mai adăugat că este cel mai mare proiect din Regiunea Sud-Muntenia ca valoare și cel mai mare contract semnat vreodată de județul Dâmbovița pentru modernizarea unui drum județean.

Mai multe firme au depus oferte în urma licitației organizate de CJ Dâmbovița.

Drumul asigură accesul către zona turistică Peștera-Padina

DJ 714 asigură accesul către Sanatoriul Moroeni și către stațiunea de interes național Peștera – Padina, o destinație cu un potențial turistic deosebit.

Drumul va avea o lățime de aproximativ 9 metri, iar pe parcursul acestuia au fost identificate 37 de zone afectate de alunecări de teren, care vor fi consolidate. Pe durata lucrărilor, acest traseu va fi închis circulației.

Importanța proiectului nu se limitează doar la accesul către Sanatoriul Moroeni și stațiunea Peștera–Padina, ci vizează și stimularea turismului montan, un sector cu potențial extraordinar.

„Prin această investiție, punem bazele unei infrastructuri moderne care va susține dezvoltarea turismului în zona montană dâmbovițeană. Etapa a doua a proiectului va completa această investiție prin construirea unui drum nou, care va ocoli satul Glod și se va racorda la DN 71. Studiul de fezabilitate este deja finalizat, astfel încât, în perioada următoare, vom putea continua acest proiect important și vom asigura un acces rapid, sigur și modern către zona turistică Peștera–Padina”, a explicat Corneliu Ștefan.

390 de milioane de lei va costa modernizarea drumului DJ 714, de nici 20 de kilometri, care duce spre stațiunea Peștera
DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera – Etapa I. Foto: CJ Dâmbovița

Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat, a subliniat complexitatea acestui proiect, catalogat drept „cel mai spectaculos” din regiune. Lucrările la DJ 714 sunt programate să înceapă până la sfârșitul anului 2026.

„Este cel mai complex proiect de infrastructură rutieră, care se va realiza în Regiunea Dezvoltare Sud Muntenia și cel mai spectaculos. Provocările sunt destul de mari. Sunt trei ani și jumătate pe care îi mai avem la dispoziție pentru a finaliza acest proiect (…), nu avem nicio emoție că nu ne vom încadra în acest termen”, a declarat acesta.

Liviu Mușat a subliniat că județul Dâmbovița se află pe primul loc în regiune atât în ceea ce privește valoarea contractelor semnate, care ajung la 3,2 miliarde de lei, cât și valoarea proiectelor depuse, ce totalizează 5,2 miliarde de lei, reprezentând 22% din fondurile regionale.

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