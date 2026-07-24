Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 25 – 31 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 25 – 31 iulie 2026

Între 25 și 26 iulie, după-amiaza, cele două case ale banilor și veniturilor obținute din relațiile speciale cu persoane sau instituții încep să fie puse la încercare de opoziția Marte/Lună Neagră, până spre 1/2 august.

Pe 25 iulie, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 9 august, va sprijini toate tipurile de activități specifice unui proces de învățământ sau de pregătire personală pentru un examen ori pentru ridicarea nivelului de cunoaștere și înțelegere. Mercur va susține învățarea prin memorare, răbdarea, revizuirea cunoștințelor, aprofundarea informațiilor și atenția pe detalii. Între 26 iulie, după ora 16:44′, și zorii zilei de 29 iulie, noian de impresii care îl pot destabiliza pe un nativ tânăr dacă acesta se va vedea pus în fața unui volum mare de cunoștințe pe care va trebui să le asimileze; la un nivel inferior, nativii vor fi capricioși și sensibili.

Între 29 iulie, după ora 04:46′, și 31 iulie, după-amiaza, casa relațiilor de familie și cea a ascensiunii socio-profesionale vor fi terenul astral în care se va plasa influența Lunii Pline în Vărsător, din 29 iulie, care se va produce în opoziție, la grad perfect, cu Soarele și Jupiter, și va forma o conjuncție cu Pluton.

Soarele și Jupiter vor face conjuncție cu steaua fixă Praesepe care le dă celor născuți în preajma gradului 7° Leu, corespunzând zilelor de 30/31 iulie, șansa unei remarcabile prestații în plan profesional, un succes, o afirmare sau o ipostază publică meritorie dar îi și poate expune la pierderi din cauza altora sau îi poate face să pară aroganți și impulsivi.

Din 31 iulie, după ora 15:14′, relațiile personale vor fi mulțumitoare sau chiar plăcute în plan afectiv și echilibrate ori profitabile în cazul prieteniilor. Întreaga săptămână, steaua fixă Alferatz, în conjuncție cu Saturn, promite onor și bogăție tuturor celor care au pe harta nașterii o planetă benefică la 14° Berbec.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE