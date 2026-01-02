Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 3 – 9 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 3 – 9 ianuarie 2026

Între 3 și 4 ianuarie, după-amiaza, cele două sectoare ale comunicării vor fi tulburate de Luna Plină în Rac, din 3 ianuarie, pentru că ea va crea premizele unei atitudini rigide, a unei indisponibilități spre înțelegere, concesie sau măcar spre reacții moderate și înțelepciune.

Această fază va fi consolidată și completată în caracterisiticile ei de conjuncțiile Soarelui cu Marte și Venus, care vor crea o tripletă puternică în sectorul comunicării curente, a știrilor și a informațiilor, a dialogurilor ocazionale sau a susținerii unui examen. Deplasări cu peripeții mai ales sub forma unor blocaje pe drum sau în stațiunile în care Scorpionii au plecat cu niște zile în urmă la schi sau la distracție.

Aceste influxuri vor fi preluate și continuate, între 6 și 10 ianuarie, de această triplă conjuncție care va înainta, cu câte un grad pe zi (16°, 17°, 18°, 19° și 20° Capricorn), apropiindu-se, pe 10 ianuarie, de o opoziție la grad perfect cu Jupiter, la 20° Rac. Nativii vor trebui să gestioneze atent această etapă care va crea vulnerabilități nu doar în planul comunicării curente ci și al deplasărilor sau al relațiilor cu instituțiile statului.

Tot pe 3 ianuarie, Kiron va reveni la mișcarea directă și va relua o serie de secvențe de viață sau de gândire și decizie legate de sănătate sau de relațiile de muncă petrecute în preajma datei de 31 iulie 2025 și a căror evoluție nu s-a încheiat. Între 4 ianuarie, după ora 15:44′, și 6 ianuarie, după-amiaza, posibil moment favorabil pentru imaginea și cariera unui nativ (succes, premiu, desemnare, primirea unei diplome de merit).

Între 6 ianuarie, după ora 18:57′, și începutul zilei de 9 ianuarie, relațiile de prietenie sau de simpatie vor fi echilibrate. Credem că mai puține ironii pe seama unor prieteni ar fi un lucru indicat. Din 9 ianuarie, după ora 02:26′, Scorpionii vor face efortul de a se detașa de stresul cotidian.

