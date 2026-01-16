Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 17 – 23 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 17 – 23 ianuarie 2026

Între 17 și începutul zilei de 19 ianuarie, acumularea de cinci planete în tranzit prin casa a IX-a a conștiinței și a ideilor superioare despre lume și viață indică, în cazul multora dintre nativi, intensificarea unor procese mentale pe fondul unor evenimente din viața personală care îi pun față-n față cu situații speciale sau cu nevoia de a lua decizii importante asupra cărora meditează îndelung.

Situația va evolua într-o notă stringentă până pe 18 ianuarie, când se va produce Luna Nouă în Capricorn, care va permite tranșarea sau limpezirea unei situații. În ziua de 17 ianuarie, planeta Venus va intra în zodia Vărsătorului și, până pe 10 februarie, va aduce un strop de șansă în activitățile profesionale, mai ales dacă acestea au un profil public sau oficial, protejându-i pe Tauri de ipostazele riscante cu care unii nativi s-ar putea confrunta.

Între 19 ianuarie, după ora 0:18′, și dimineața zilei de 21 ianuarie, modificare importantă în sectorul casei a X-a a puterii, a funcției și a imaginii publice prin acumularea mai multor planete în zodia Vărsătorului care vor susține schimbările bruște, evenimentele care pot determina decizii legate de carieră.

Pe 20 ianuarie, Soarele și Mercur vor intra în Vărsător, dându-le nativilor un plus de imaginație sau de intuiție necesară în situațiile delicate ori în reacțiile și răspunsurile la niște provocări. Între 21 ianuarie, după ora 8:50′, și după-amiaza zilei de 23 ianuarie, peisaj astral motivant pentru împăcări, toleranță, bunăvoință, bună înțelegere cu prietenii.

Pe 23 ianuarie, Marte va intra în zodia Vărsătorului și va alcătui un grup de cinci planete active în casa a XI-a a puterii, ceea ce reprezintă un uriaș potențial astral pentru domeniul pe care îl patronează această zodie. Din 23 ianuarie, după ora 15:26′, posibilă stare de agitație interioară, motivată de tumultul acestei săptămâni, care-i va solicita din plin.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE