Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 22 – 28 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 22 – 28 august 2026

În ziua de 22 august, instinctul le va spune nativilor că ceva este în neregulă într-o chestiune bănească: o păcăleală, un risc ce ar trebui asumat, teama că nu cunosc prea multe lucruri despre oamenii cu care interacționează.

Între 23 august, de la miezul nopții (00:00′), și 25 august, la prânz, posibile confruntări sau abordări contradictorii cu privire la felul în care nativii ar putea să se pregătească pentru un domeniu de interes personal (muzică, artă, sport, călătorii, explorare) cu care părinții sau educatorii nu sunt de acord.

Pe 23 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 23 septembrie, va străbate casa a V-a a relațiilor sentimentale și a creativității, dând mai multă vigoare unor proiecte de viață personală fără însă ca nativii „să-și piardă capul”. Acest moment de apel la logică și la buna administrare a unei situații va fi susținut de planeta Mercur, care, pe 25 august, va intra în zodia Fecioarei și, până pe 10 septembrie, va acționa ca un factor de echilibru și măsură în toate inițiativele sau trăirile lor.

Între 25 august, după ora 12:02′, și 27 august, seara, târziu, apar primele semne că axa Nodurilor Lunare și-a intrat, din 19 august, în drepturi și că acționează introducând note existențiale majore: responsabilitate, autoritate, vocație, scop și mod de acțiune în profesie și în viața socială sau în cea familială.

Între 27 august, după or 22:04′, și 28 august, relațiile personale vor trece printr-o încercare care va scoate la iveală elementele șubrede dintr-o prietenie sau dintr-o relație afectivă de Luna Plină în Pești, din 28 august, însoțită de o eclipsă de Lună; ea se va produce în opoziție cu Mercur care se va afla în conjuncție la grad perfect cu Soarele, parte activă în producerea acestei faze, și va accentua nevoia de adevăr și de eliminare a îndoielilor sau de eliminare a întâmplărilor care au generat impresii confuze.

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