Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Pe 27 decembrie, dimineața, relațiile de prietenie se vor desfășura într-o atmosferă plăcută de simpatie, de încredere, de împărtășire a unor idei, gusturi și preferințe comune.

Între 27 decembrie, după ora 10:02′, și 29 decembrie, la prânz, stare de nervozitate sau de agitație; preocupări, stări de spirit neplăcute născute din oboseală zilelor anterioare, dureri de cap, insomnie.

Între 29 decembrie, după ora 13:58′, și 31 decembrie, după prânz, Luna va traversa casa I a personalității celor despre care vorbim aici și le va oferi mai multă stabilitate organică, mai mult echilibru interior și o reală armonie cu planetele care tranzitează casa a IX-a astfel că, deși nu e un moment indicat pentru meditații asupra condiției lor existențiale, mulți se pot apropia de o viziune bine structurată asupra viitorului lor profesional sau asupra schimbărilor pe care trebuie să le facă în existența lor curentă pentru a-și atinge scopul propus pentru a face carieră.

Între 31 decembrie, după ora 15:13′, și 2 ianuarie 2026, după-amiaza, cheltuieli, uneori mici (mari) capricii și un prim semn (avertisment) cu privire la evoluția lor financiară pe termen scurt. Pe 1 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și, până pe 20 ianuarie, va tranzita casa a IX-a a preocupărilor superioare, nevoia de a progresa prin studiu temeinic, învățătură, practică sau acces la un fond de idei superioare despre lume, viață, destin și scop major existențial.

Din 2 ianuarie, după ora 15:09′, stări de spirit născute din evaluările nativilor maturi care doresc să ia deciziile corecte și necesare pentru evoluția lor ulterioară pentru care, chiar dacă aceste zile de sărbătoare și de vacanță nu reprezintă momentul propice, vor primi mesaje interesante; dialoguri care „îi pot trezi la realitate” pe unii nativi mai ales pe fondul unor informații și dialoguri menite să le ofere o oglindă fidelă a realității.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE