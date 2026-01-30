Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Între 31 ianuarie și începutul zilei de 1 februarie, efort de a menține un dialog util sau o conversație care să nu supere. Dorința nativilor de a primi informații lămuritoare nu va fi satisfăcută, Taurii primind explicații vagi, incomplete ori nesemnificative.

Între 1 februarie, după ora 2:09′, și 3 februarie dimineața devreme, sectorul vieții casnice și al relațiilor de familie va fi tulburat de Luna Plină în Leu, din 2 februarie, care va forma cinci opoziții cu planetele aflate în tranzit prin casa a X-a, pe care, la rândul ei, o va tulbura. Astfel, sectorul vieții publice, al ipostazelor oficiale, al exercitării unei funcții sau al valorificării superioare a meseriei va sta sub semnul schimbărilor bruște, al tulburărilor provocate de restructurarea unei activități socioprofesionale.

Poate că, în urma reașezărilor acestei activități, unii nativi se vor plasa într-un context favorabil celui anterior, dar asta nu înseamnă că nu își vor asuma implicit și riscuri sau dificultăți. Între 3 februarie, după ora 5:21′, și dimineața zilei de 5 februarie, stabilitate afectivă, nevoia de a păstra un echilibru emoțional, ceea ce îi va face pe unii Tauri să treacă cu vederea niște derapaje de limbaj sau de comportament.

Între 5 februarie, după ora 11:33′, și 6 februarie, cele două case ale sănătății vor fi agitate de prima opoziție Lună/Neptun pe axa Balanță/Berbec, care ar putea evidenția aspecte noi din punct de vedere fiziologic sau medical pe fondul influenței planetei Neptun, intrată pe 26 ianuarie 2026, în zodia Berbecului; până pe 23 martie 2039, ea va introduce accente pe care nici un nativ nu le-a mai trăit, pentru că Neptun a tranzitat ultima dată zodia Berbecului între 14 aprilie 1861 și 7 aprilie 1875.

Pe 5 februarie, Uranus va reveni la mișcarea directă și până pe 26 aprilie le va permite nativilor să facă schimbările dorite, propuse sau amânate până acum.

