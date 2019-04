Între 13 aprilie, după ora 10:51′, şi 15 aprilie, la prânz, axa cardio-vasculară deşi va fi solicitată de tranzitele momentului poate reacţiona discret sau pentru scurt timp la stimulii astrali prin discrete modificări fiziologice.

Între 15 aprilie, după ora 13:04′, şi 17 aprilie, la prânz, reabilitare organică: mai mult calm, mai multă stabilitate fiziologică, mai multă logică şi mai mult temei în reacţiile personale la stimuli şi solicitări ori rezistenţă la activităţile solicitante. Disponibilitate spre cooperare.

Mercur va intra, în dimineaţa zilei de 17 aprilie, în zodia Berbecului şi îi va obliga să poarte discuţii pe tema unor bunuri sau valori ce trebuie primite, recuperate, împărţite judicios, corect şi legal dar asupra cărora, din păcate, planează tendinţele egoiste şi comportamentul abuziv al celor implicaţi în aceste partaje.

Între 17 aprilie, după ora 14:22′, şi 19 aprilie, după-amiaza, problemele materiale, financiare sau patrimoniale vor evolua sub presiunea Lunii Pline în Balanţă, din 19 aprilie, care va avea loc pentru a doua oară în acest an. Prima Lună Plină în Balanţă s-a produs pe 21 martie a. c. Această ipostază astronomică, din categoria Blue Moon (două Luni Pline în acelaşi semn zodiacal), s-a format de mai multe ori, din anul 2000 până în prezent, iar pe direcţia Berbec/Balanţă, ea s-a mai realizat şi în 2004.

Din 19 aprilie, după ora 15:40′, mici (mari?) revolte şi/sau dezamăgiri legate de felul brusc şi greu de catalogat al unor evenimente care scot în evidenţă vulnerabilitatea unor idei, proiecte sau activităţi instituţionale în care nativul a investit încredere şi care, acum, nu mai justifică speranţa şi efortul în a le susţine.

