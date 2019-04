Între 13 aprilie, după ora 10:51′, și 15 aprilie, la prânz, Leii vor fi plini de energie, se vor mobiliza rapid și își vor exercita din plin calitățile care îi susțin de obicei: voință, ambiție, curaj, determinare, stăruință, incapacitatea de a ceda și a face compromisuri.

Între 15 aprilie, după ora 13:04′, și 17 aprilie, la prânz, grijă față de bani, de venituri sau de forma și nivelul salarizării.

Mercur va intra, în dimineața zilei de 17 aprilie, în zodia Berbecului, și își va exercita influența asupra nivelului de înțelegere a lucrurilor, a calităților mentale și intelectuale precum și asupra viziunii lor despre lume și viață care vor sta la baza deciziilor lor majore.

Între 17 aprilie, după ora 14:22′, și 19 aprilie, după-amiaza, sectorul comunicării, al învățăturii, al examenelor va sta sub semnul Lunii Pline care se va produce pe 19 aprilie pentru a doua oară în acest an, în Balanță. Prima Lună Plină în Balanță a avut loc pe 21 martie a. c.

Acest eveniment astronomic, din categoria Blue Moon (două Luni Pline în același semn zodiacal), s-a format, din anul 2000 până în prezent, de mai multe ori iar pe direcția Berbec/Balanță, el s-a mai realizat și în 2004. Aceste momente își vor pune amprenta pe cele două case ale comunicării și ale formării personale prin acumulare de cunoștințe și experiență, cu sau fără contribuția factorului străinătate (deplasare, călătorii), menite să le lărgească orizontul de înțelegere.

Din 19 aprilie, după ora 15:40′, îngrijorări domestice, tristeți de ordin familial, evenimente de larg răsunet în viața profesională.

